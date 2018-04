Studerende: Private sundhedsforsikringer er en falsk tryghed, der kun eksisterer, så længe man er en del af det privilegerede, udvalgte A-hold

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Min naboer født med en kronisk sygdom, jeg er ikke. Jeg kan derfor melde mig ind i den private sygeforsikring ’danmark’, min nabo kan ikke. Min genbo er på kontanthjælp, jeg er ikke. Jeg har derfor råd til at melde mig ind i sygeforsikring ’danmark’, min genbo har ikke.

Sygeforsikring ’danmark’s slogan lyder: ’I Danmark hjælper vi hinanden’, problemet er blot, at det desværre er en sandhed med modifikationer. De private sygeforsikringer hjælper nemlig kun de raske og dem, der har råd.

Det Danmark, som sygeforsikringen lover at hjælpe, inkluderer derfor udelukkende dem, de lukker ind i varmen. Med private sygeforsikringer hjælper vi ikke hinanden, men skaber et A- og et B-hold med den private sygeforsikring som førstevælger.

Selv om nogle sikkert vil argumentere for, at private sygeforsikringer skaber bedre plads i det offentlige, er det ikke så simpelt. Problemet med den stigende brug af private sygeforsikringer tegnet af enten privatpersoner eller arbejdspladser er nemlig, at vi risikerer at underminere det universelle i vores velfærdsmodel.

Hvis det private bliver en konkurrent til det offentlige, udhuler det den offentlige sundhedssektor.

Det skaber konkurrence om læger og sygeplejersker, da det offentlige aldrig vil kunne konkurrere med lønningerne i det private. Hvis den offentlige sundhedssektor undermineres, vil efterspørgslen på private sygeforsikringer øges, og det offentlige system kan således ende som lappeløsning for dem, der ikke har råd eller allerede er syge. Dermed bliver den offentlige sundhedssektor en almisse frem for en rettighed, som vores universelle velfærdsmodel ellers lover.

Private sygeforsikringer er en falsk tryghed, der kun eksisterer, så længe man er en del af det privilegerede, udvalgte A-hold.

Bliver man selv trængt økonomisk, så medlemskabet ikke kan betales, er trygheden væk. Får man et barn, der fra fødslen har en kronisk sygdom, er trygheden væk. I stedet for at forlade os på usikre private sygeforsikringer, der skaber tryghed i samme omfang, som det varmer at tisse i bukserne, bør vi sammen kæmpe for et bedre offentligt sundhedssystem. På den måde undgår vi også et system med førstevælgere og forskel på A- og B-hold. Kun sådan kan vi sikre, at både min nabo, genbo og jeg bliver en del af et Danmark, hvor vi hjælper hinanden.