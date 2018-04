Klimaaflad søges: Jeg har pap-skraldespand og bruger nedbrydelig tandbørste, men hvem prøver jeg at snyde?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg starter min morgen med halvdårlig klimasamvittighed.

Jeg er i gang med at koge et æg, der ligger nyt tøj i skabet, og i går bestilte jeg en flybillet til Japan. Jeg føler, at jeg har ’klimasyndet’, og jeg har behov for at blive tilgivet.

I et forsøg på at få klimasyndsforladelse smider jeg derfor æggebakken i pap-skraldespanden, hælder mælk op fra en karton, der er lavet af organiske materialer, vasker gryden op i kemikaliefri opvaskemiddel og børster tænder med min nedbrydelige bambustandbørste. Efter sådan et klimaritual føler jeg, at jeg har ’gjort mit’ for at passe på miljøet og derved får ’klimaaflad’, som letter lidt af min skyldfølelse og frygt for fremtidige klimaproblemer.

Når man kigger på det stigende udbud af klimavenlige produkter og antallet af vegetarer, så tvivler jeg på, at jeg er den eneste, der søger at få klimaaflad gennem små dagligdags klimavenlige handlinger og ritualer. Som man tidligere gik til kirken og bekendte sine synder for at blive lovet tilgivelse og en fremtid i paradis, køber vi nu organiske produkter og tager cyklen i regnvejr.

Jeg frygter nærmere, at vi glemmer at stille større miljøvenlige krav til både os selv og til samfundet

Men når alt kommer til alt, gør det så virkelig en forskel for fremtidens klima, at vi spiser Naturli’ Hakket og har en nedbrydelig bambustandbørste, når vi samtidig rejser og forbruger som aldrig før?

Jeg frygter nærmere, at vi glemmer at stille større miljøvenlige krav til både os selv og til samfundet, når vi føler, at vi ved at droppe stanniolen eller indføre én kødfri dag kan blive tilgivet vores klimasyndere og har gjort ’alt, hvad vi kan’ for miljøet. For der skal mere end organiske muleposer og genbrugstøj til for at redde vores jord. Og det er os, der skal forlange, at der bliver gjort mere for at forhindre klimaforandringerne i at blomstre.

Jeg skal blankt erkende, at jeg ikke gør ’alt, hvad jeg kan’ for miljøet. Til sommer rejser jeg til Japan med et fly, der med sikkerhed ikke er klimavenligt. Og jeg føler, at jeg har ’ret’ til det, for jeg har sorteret mit affald og har fået klimaaflad, så nu kan jeg synde på ny med god samvittighed.

Men faktum er, at det er min generation og vores børn, der må tage de fremtidige konsekvenser af vores klimasynder – så jeg mener, at vi skal stoppe med at forsøge at blive tilgivet for vores klimasynder, men i stedet for søge slet ikke at klimasynde.