Flugtbilist-offer: Jeg når næsten at undvige den Toyota, der dukker op bag varevognen. Men kun næsten

Det er mandag i myldretiden. Vi er i et af Københavns brokvarterer i et lyskryds med masser af blandet trafik af biler, cykler og gående. Her skal man se sig godt for. Det ved jeg. Jeg cykler denne vej hver dag og oplever flere gange om ugen biler (og cykler), der absolut lige skal nå over, selv om lyset er skiftet.

Denne mandag går det galt. Lyset er skiftet til grøn i min retning, og jeg triller langsomt frem, da jeg kan høre en bil speede voldsomt op. Jeg når at undvige en hvid varevogn, som kommer drønende fra venstre.

Min retfærdighedssans og tro på retssystemet kan ikke få det til at gå op

Jeg når også næsten at undvige den sorte Toyota, der dukker op bag varevognen. Men kun næsten. Bilen snitter mig, og jeg må en tur i asfalten. Da jeg kommer op at stå, kan jeg se Toyotaen gasse op og fortsætte væk i høj fart.

Jeg når at notere bilens nummerplade og får hjælp af nogle af de mange, der har set bilistens vanvittige kørsel.

Da jeg er hjemme og har fået pulsen ned, anmelder jeg sagen til politiet. Skaderne begrænser sig til knubs, hudafskrabninger og det materielle, men flugtbilisten har tydeligvis glemt det ansvar, der følger med at køre et ton metal på hjul i tæt bytrafik. Det må være en sag for politiet.

Et par dage efter får jeg mail fra politiet. Som afviser anmeldelsen og ikke vil gøre mere ved sagen, fordi der hverken er sket alvorlig personskade eller betydelig materiel skade.

Min retfærdighedssans og tro på retssystemet kan ikke få det til at gå op. Her er et offer, et vidne og et registreringsnummer. Det mindste, politiet kan gøre, er da at tildele bilisten en bøde og et klip i kørekortet, som færdselsloven foreskriver. Og som forhåbentlig vil virke som en præventiv foranstaltning næste gang, lyset er skiftet til rødt. Jeg ringer derfor til politiet og får at vide, at det skam er helt almindelig procedure, når der ikke er sket mere.

Det handler om prioritering af ressourcer og så videre. Jeg tænker på, hvad der kunne være sket, hvis bilisten i stedet havde ramt den mor med to små børn, der kom gående en meter bag mig.

Påkørslen er nu degraderet til en simpel forsikringssag. Hvor det ovenikøbet er mig som offer, der har alt bøvlet med at få bilistens forsikringsselskab i tale.

Men moralen er ikke til at tage fejl af. Hvis du påkører en blød trafikant, skal du skynde dig at stikke af.

Det er meget nemmere og billigere end at blive og stå til ansvar.