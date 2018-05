Hjemløs i eget hjemland: Der findes kun én slags dansker, nemlig den direkte efterkommer af Harald Blåtand, der elsker flæskesteg, drikker snaps, ser Matador religiøst, og lytter til Kim Larsen

Forestil dig, værre endnu, at du kom hertil i håbet om et bedre liv, kun for at blive fortalt, at du uanset arbejde, sproglæring og dedikation ALDRIG bliver rigtig dansker. Uanset hvor mange penge du betaler i jagten på et statsborgerskab, og uanset om du kan alle svarene i indfødsretsprøven.

Selvom nogle argumenterer for, at nationalitet blot er en politisk og kulturel konstruktion, og at titlen som dansker i bund og grund ikke afgør, hvilket menneske jeg er, eller hvilke værdier jeg indeholder, så ændrer det dog ikke på, at jeg føler mig hjemløs i mit eget hjemland.

Det ændrer ikke på, at der eksisterer politikere, der dybt alvorligt mener, at man selv som indfødt tredje-generations-dansker ikke skal betegnes som dansk.

Det ændrer heller ikke på de mange fordomme, der er plantet i små hverdagsting som smarte bemærkninger om, at mit navn Mirjeta lyder mere som et terroristnavn, end navnet Thomas gør. Det ændrer ikke på, at min danske fødeby aldrig er svar nok, når folk spørger, hvor jeg er fra. Det ændrer heller ikke på, hvad alt det ovenstående har betydet for min identitetsdannelse. Og sidst, men ikke mindst, så ændrer det bestemt ikke på, hvor sårende, udmattende og hårdt det har været at skulle bevise min danskhed de seneste 27 år.

Hvis jeg derfor virker ligeglad med titlen 'dansker', så forstå venligst, at det er, fordi jeg er blevet gjort ligeglad, og ikke fordi jeg var det.