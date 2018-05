Ung fyr: Det er absurd, at jeg hellere vil skrive med mine venner på telefonen, end at se dem i virkeligheden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så sent som i går spurgte min mor mig, om jeg ikke snart skulle lægge telefonen og være sammen med mine kammerater i stedet. Vi forstår det jo ikke. Jeg har hele tiden mine venner i min hånd. Alle mine venner er på de sociale medier som Facebook, Instagram og snapchat. Men jeg tror ikke engang, jeg selv er klar over, hvad det indebærer at være på de sociale medier.

Vi er alle blevet fanget i kløerne fra bl.a. Facebook, instagram og snapchat.

Jeg synes faktisk, det er lidt sygt, at jeg hellere vil blive hjemme og skrive med drengene, end at være sammen med dem fysisk, når de kun bor 5 minutter væk. Det er selvfølgelig kun til tider, at jeg har det sådan, men alligevel så er det jo det nemmeste. Det er det nemmeste bare at blive hjemme i min egen osteklokke. I min egen bippende osteklokke fyldt med mine venner - også selvom, de ikke er der fysisk.

Min hverdag er fyldt med bip, brummen og notifikationer faktisk så meget, at mine forældre sætter regler op omkring, hvornår min bror og jeg må bruge telefonen. Hjemme i mit hus har vi den klassiske regel: Ingen telefon ved måltiderne. Men mine forældre efterlever ikke selv den regel, de har sat. Det er oftest mine forældre, som har telefonen oppe af lommen.

Mine venner, mine lærere, mine forældre og jeg selv er alle faldet i fælden. Vi er gemt væk bag facaden af vores glansbillede-agtige profiler på de sociale medier.

Vi er alle blevet fanget i kløerne på bl.a. Facebook, instagram og snapchat. Kløerne har så godt fast i os, at når vi laver en regel, der hedder, ingen telefon ved måltiderne, så er vi stadigvæk nødt til at opdateres. Det er svært at lægge telefonen. Den frister mere end noget andet. Jeg har et konstant behov for at se, hvem der har skrevet, eller hvem, der lige har lagt et billede op. Min telefon har fuldt ud kontrollen over mig.

Som mennesker er vi blevet marionetter, hvor dukkeføreren er alle disse sociale netværk. Vi tror fuldt og fast på alt, der står på Facebook.

Jeg tror faktisk, at hvis Facebook var en fysisk person, ville han eller hun kunne sige til os: »hop!«, hvorefter vi ville spørge:»hvor højt?«.

Mine venner, mine lærere, mine forældre og jeg selv, er alle faldet i fælden. Vi er gemt væk bag facaden af vores glansbillede-agtige profiler på de sociale medier. Vi bruger mere tid på at finde det perfekte profilbillede, end vi gør på at have en egentlig samtale med dem, vi holder af.

Fomo eller Fear of missing out er en sygdom, hvor man ikke kan være i sig selv, fordi man hele tiden skal vide, hvad der sker. Det tager jo fuldstændigt overhånd, når man har en reel lidelse forsaget af de sociale medier.

Vi bruger vores telefon alt for meget. Vi er totalt opsat på hele tiden at vide alt, hvad der sker. Mine venner og jeg øver os på at lægge vores telefoner fra os, men har svært ved det.

Jeg tror ikke, det er telefonen, der presser, men mere det samfund vi færdes i, eller de folk, vi omgiver os med. Jeg synes da, folk er underlige, hvis de ikke har en såkaldt smartphone. Vi bliver jo presset til hele tiden at tjekke vores Facebook-feed når venner, kollegaer, eller bare bekendte tagger os i ting.

Jeg ved en ting er klart. Jeg bruger mit ringeapparat alt for meget, og det er der sikkert også mange af jer, der gør. Så læg dog telefonen!