Folkeskolelærer: Den ene lærer blev slået omkuld. Den anden overfaldet med bid, spark og slag. Hvad stiller vi op med voldelige børn?

Dette er et debatindlæg.

Det er mandag, og en helt almindelig klasse på mellemtrinnet har vikar. Klassen skal lave dansk og skal have læsebøgerne frem. Én elev er særligt udfordret i dag, han er på tværs og vil ikke være med i undervisningen. Efter en del diskussion bliver en kollega tilkaldt for at assistere. Eleven sidder under katederet og sprøjter vand med en flaske. Den tilkaldte kollega griber ud efter flasken.

Den ene lærer bliver slået omkuld, og den anden bliver overfaldet med bid, spark og slag. Alt dette foran resten af klassen. Efter lidt tid får man eleven ud på gangen og op til kontoret. Her bliver vores leder ligeledes slået, og hele entreen til skolen bliver raseret.

Eleven raserer derefter et nyt område, hvor planter og billeder fra væggene bliver totalt ødelagte. Elevens forældre er ankommet til skolen, men heller ikke de kan få barnet til at falde ned. Situationen er totalt kaos. Efter lidt tid er eleven løbet væk fra kontoret. Bekymringen går nu på, om eleven kan finde på at overfalde tilfældige børn og voksne på skolens gange. Det overvejes, om der skal tilkaldes yderligere hjælp i form af politiet. Der er ikke kontrol over situationen.

Eleven er nu låst inde i en stor gård, hvor vi blot kan afvente, at han falder ned. Imens vi venter, bliver flere af klasserne sendt hjem for at skabe ro

En periode med uvished tager over. Eleven er blevet observeret i en gård midt i skolen. Her kan dørene låses, og det bliver de. Eleven er nu låst inde i en stor gård, hvor vi blot kan afvente, at han falder ned. Imens vi venter, bliver flere af klasserne sendt hjem for at skabe ro. Elevens forældre kan langsomt bevæge sig tættere på ham, og til sidst – efter et par timer – falder han nok ned til, at de sammen kan forlade skolen.

Da jeg er skolens tillidsrepræsentant, bliver jeg bedt om at følge min leder, og han viser mig ind på kontoret, hvor mine to kolleger sidder rystede, grædende, ulykkelige, fortvivlede, blødende og ikke mindst ramt på deres professionelle stolthed.

Jeg tilbringer eftermiddagen i selskab med mine to kolleger og følger dem til krisepsykolog og på skadestuen. Symptomerne er frustration, tristhed og hovedpine, og der følger en voldsom efterrationalisering. Skulle jeg have gjort noget andet? Kunne vi have undgået denne oplevelse? Hvad hvis jeg ikke havde været på skolen i dag, havde det så været en anden kollega?

Jeg skriver dette for at få råbt op i vores skoledebat. Det er en speciel oplevelse at se en kollega med mange års erfaring – og mange års erfaring med udsatte børn – gennemgå den følelse af nederlag, som hele den ovenstående situation har medført. At være vidne til en elev, der tydeligvis mistrives i en grad, hvor eleven ender i en meget tilspidset situation.

Et er konsekvenserne for lærerne og de menneskelige konsekvenser. Noget andet er, at der sidder børn i vores folkeskoler, som bliver presset ud i situationer, hvor de ikke burde være.

Jeg oplever, at der er alt for mange forældre, lærere og skoleledelser, der ønsker en større indsats – der ønsker, at der skal være hjælp til de børn, som er udsatte, så vores folkeskoler kan undgå at komme i situationer som den, der opstod på min skole.

Vi skal have hjulpet de børn, som står i nogle meget ulykkelige sager

Kommunerne i Danmark skal sætte en større indsats i gang, så børnene kan hjælpes tidligere og ikke kommer i så voldsomme situationer. Jeg ønsker et samfund, hvor vi ikke lader stå til, hvor alle advarsler ikke overhøres. Der skal sættes ind med uddannet pædagogisk støtte i klasserne og med specialskoletilbud, hvor det er nødvendigt. Vi skal have hjulpet de børn, som står i nogle meget ulykkelige sager.