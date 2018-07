Redaktør på Magisterbladet: Vi har mere end nogensinde før brug for at optage flere på universiteterne

Problemet er, at det var Anders Fogh Rasmussen, der havde ret

Problemet er, at det var Anders Fogh Rasmussen, der havde ret. Skærer vi al snakken til side og kigger på de hårde tal, så har uddannelseseksplosionen i Danmark været en gigantisk succes.

I løbet af 20 år blev antallet af nye kandidater mere end fordoblet fra omkring 8.000 per år i 1996 til knap 20.000 per i 2015.

I samme periode blev den samlede akademikerledighed halveret fra 8 procent i 1996 til 4,1 procent i 2016.

Altså dobbelt så mange kandidater og halvt så mange ledige. Tallene taler for sig selv.

Vi burde lave planer for, hvordan man får flere unge til at tage en uddannelse. I stedet er det kommet frem i Jyllands-Posten, at regeringen i november sidste år i ramme alvor under forhandlingerne med S og DF foreslog at nedsætte den såkaldte dimittendsats for nyuddannede fra 13.158 kr. til 7.182 kr. Forslaget kan ikke komme bag på nogen. Der er nærmest en hel industri af folk i Danmark, som tjener 50.000+, som på fuld tid beskæftiger sig med at få regeringen til at hive penge op af lommen på dem, som får ca. 5.000-15.000 kr.

Men timingen! Tænk i ramme alvor at foreslå at rundbarbere dagpenge til kandidater, samtidig med at der kommer færre unge. Det får da ikke flere til at uddanne sig, at de lynhurtigt bliver tvunget til at tage et rengøringsjob, mens de betaler af på gælden.

Og så er selv vismændene i Det Økonomiske Råd og dagbladet Politiken blevet fortalere for, at unge på universiteterne nu ikke længere skal have SU på kandidatdelen, men lån.

Hvor var det nu, det forslag kom fra? Nå jo, kapitalfonden Axcels såkaldte tænketank Axcelfuture. Det erklærede formål for tænketanken er, at den skal bane vejen for skattelettelser. På Axcels seneste årsdag hyggede Børsens chefredaktør, Niels Lunde, sig med at tælle biler på parkeringspladsen udenfor: »Mercedes: 29, BMW: 25, Audi: 20, Volvo: 16, Tesla: 14, Porsche: 14. Bonusinfo: Jaguar: 5, Maserati: 1«.

Hvorfor de såkaldte vismænd i Det Økonomiske Råd og Politiken tidligt på sommeren plaprede rigmændene efter munden, er en gåde. Der kommer mange ord, men ingen sammenhængende argumenter. Og da slet ikke nogen, der for holder sig til de mindre ungdomsårgange.