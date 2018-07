Studerende: Vi har intet at vinde, men meget at tabe via et øget optag gennem kvote 2

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det varer ikke længe, før der hos tusindvis af håbefulde unge over hele landet tikker en besked ind, der handler om, hvorvidt de er optaget på drømmeuddannelsen.

Står det til dele af venstrefløjen, skal en større gruppe ansøgere i fremtiden optages på baggrund af en kvote 2-ansøgning. Det skal være med til at mindske det (karakter)pres, som mange unge i dag føler.

Intentionen er god, men i kampen mod det traditionelle optagelsessystem vender venstrefløjen og de midterpartier, der er hoppet med på vognen, det blinde øje til de mange problemer, som et øget optag via kvote 2 medfører.

Vi har intet at vinde på et øget optag gennem kvote 2, men meget at tabe. Eksempelvis de unges retssikkerhed, et gennemsigtigt optagelsessystem og øget social mobilitet.

Karaktersystemet får ofte skyld for at udgøre en stopklods for den sociale mobilitet, og et optag på baggrund af samtaler og motiverede ansøgninger fremhæves i den forbindelse som løsningen.

Men det er en udokumenteret påstand, at et højere optag via kvote 2 vil øge den sociale mobilitet. Tværtimod viste en undersøgelse fra SFI i 2016, at unge fra kortuddannede hjem ikke får lettere ved at få foden indenfor gennem kvote 2. Den sociale mobilitet blev endda forringet på enkelte uddannelser.

Karaktersystemet er ikke problemfrit, og det er helt legitimt med en debat om det pres, som mange unge oplever i dag

Det er ikke mærkeligt, for det er en leg at skrive en god ansøgning med to akademikerforældre i ryggen. De samme akademikerforældre, som har sponsoreret rejser og andre oplevelser i sabbatåret. På den måde bliver optagelsessystemet akademikerbørnenes kattelem.

Der er mange fordele ved at optage unge på baggrund af karakterer. Karaktersystemet er farveblind, kønsblind og med sikkerhed fri for biases. Karaktersystemet er gennemsigtigt, og karaktererne er givet gennem flere år af mange forskellige lærere. Det er det mest objektive system, vi har.

Hvis adgangsbilletten til uddannelse havde været en skriftlig ansøgning og en efterfølgende test, havde jeg næppe lært at ro havkajak eller strikke grydelapper

Når der optages gennem kvote 2, flyttes vurderingen af eleverne til universiteterne, der vurderer på baggrund af en enkelt test og en samtale med tilhørende førstehåndsindtryk. De ansøgere, der ikke kommer ind, står i kvote 2-systemet tilbage i uvished. Vi får med andre ord et uigennemskueligt optagelsessystem.

Efter at jeg selv fik studenterhuen på hovedet, havde jeg to oplevelsesrige år meget langt væk fra uddannelsessystemet. Dem brugte jeg bl.a. på at lære at strikke, ro kajak og tage på højskole og møde mennesker, som jeg stadig ser i dag. Oplevelser, jeg nødig ville have været foruden.

Hvis adgangsbilletten til uddannelse havde været en skriftlig ansøgning og en efterfølgende test, havde jeg næppe lært at ro havkajak eller strikke grydelapper. I så fald havde jeg været nødsaget til at bruge to år på at opkvalificere mit cv med studierelevant erhvervserfaring, så jeg var klædt på bedst muligt til at præstere til en optagelsessamtale.

Vi skyder os selv i foden, hvis vi tror, at vi kan fjerne presset fra de unge ved at fremme et system, hvor præstationen til en enkelt test eller samtale skal afgøre, om der er plads på drømmestudiet. En samtale, der mest af alt minder om en jobsamtale. Vil det mindske presset på de unge? Næppe.

Karaktersystemet er ikke problemfrit, og det er helt legitimt med en debat om det pres, som mange unge oplever i dag. Lad os også diskutere, hvordan vi bruger karakterer og sørge for, at de aldrig kommer til at stå alene eller erstatter ordentlig opgavefeedback.

Når det er sagt, så har vi i kampens hede ophøjet kvote 2-systemet til den hellig gral. Det er en skam, for det er et system med mange risici og faldgruber, som vi bør adressere og forholde os til med skepsis, hvis vi fortsat ønsker et gennemsigtigt og tillidsvækkende optagelsessystem.