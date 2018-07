Københavner-tilflytter til Ditte Giese: Du spiller unge københavnere og os fra provinsen ud mod hinanden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ditte Giese kalder i en kommentar i Politiken (16.7.) prioriteringen af tilflyttere fra provinsen på ventelisterne til ungdomsboliger og kollegieværelser for et ulige system, der sætter Københavns unge bagerst i køen.

Denne beskyldning kan kritiseres på flere punkter.

Giese påstår, at københavnere straffes økonomisk for at ville blive i København, fordi udeboende studerende under 20 år kun får fuld SU-sats, hvis de bor mere end 20 kilometer væk fra hjemmet. Men reglen gælder kun for ungdomsuddannelser. Udeboende studerende på videregående uddannelser modtager alle den fulde SU-sats.

Der er stor forskel på at have forældre i København og at have forældre i Horsens, når man skal starte på et studium. Boligmanglen i København betyder, at bare fordi man kommer fra provinsen, får man sjældent tildelt en bolig med det samme, og mens københavneren har et sted at bo under boligjagten, har tilflytteren det ikke.

Mange af os fra provinsen har således været nødt til at tilbringe studiets første mange måneder på venners sofaer og i skumle fremlejede kælderværelser til overpris. Angsten over ikke at vide, hvor man skal sove i morgen, kan ikke sammenlignes med irritationen over at skulle bo hos sine forældre lidt længere end planlagt. Desuden går der for mange så lang tid, inden de får tildelt en bolig, at de må ud på det private boligmarked.

Her har københavnere en fordel, fordi de oftest har et større netværk, og som alle boligsøgende ved, er det det, der gælder i boligjagten.

Giese glemmer også, at flytter en ung københavner til Aarhus, hvor det efterhånden er lige så svært at finde bolig som i København, får vedkommende en forlomme på ventelisterne der

Ifølge Giese er systemet også uretfærdigt, fordi det er ’os københavnere’, der har finansieret ungdomsboligerne. Det er imidlertid ikke de unge boligsøgende københavnere, der har finansieret boligerne, men deres forældre.

Ifølge Giese har unge københavnere altså ret til en bolig i kraft af deres forældres kommuneskat. Men systemet bliver da først ulige, hvis dette er tilfældet.

Det nuværende system er nogenlunde så retfærdigt, som det kan være med det begrænsede antal ungdomsboliger. Løsningen på boligmanglen blandt studerende bør altså ikke være, som Giese gør, at spille unge københavnere og tilflyttere fra provinsen ud mod hinanden.

Lad os i stedet sammen rette skytset mod regeringens usolidariske boligpolitik, der prioriterer ejere frem for lejere, giver griske bolighajer frit spil og angriber de billige almene boliger med den såkaldte ghettoplan.