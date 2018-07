Kollegianere: Unge har ikke brug for eget bad og køkken. Byg kollegier frem for ungdomsboliger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er akut boligmangel for de studerende i København, og de nuværende tiltag løser ikke problemet. Det seneste årti har studerende haft urimeligt svært ved at finde tag over hovedet.

Der bygges ungdomsboliger, men de er alt for dyre, og der er slet ikke nok af dem. I stedet burde Københavns Kommune satse på flere kollegier.

I ungdomsboligerne har beboerne deres eget bad og toilet og ofte også eget køkken. Derfor er ungdomsboligerne også dyrere end kollegieværelser, hvor faciliteterne deles med andre. En ungdomsbolig koster gerne 5-6.000 om måneden, dvs. praktisk talt hele den udbetalte SU.

Eget toilet, bad og køkken er ikke nødvendigt, når man lige er flyttet hjemmefra

Det nødvendiggør, at den studerende tager et job ved siden af sit fuldtidsstudium, som sikrer penge nok til at dække alle andre udgifter.

Ungdomsboligerne fylder også mere og kan huse færre studerende, så hvis gamle bygninger omdannes til ungdomsboliger, giver det ikke så mange boliger, som hvis det var til kollegieværelser.

Eget toilet, bad og køkken er ikke nødvendigt, når man lige er flyttet hjemmefra. Rigshospitalets Kollegium har p.t. ventetid på 2,5 år trods fælleskøkken. Unge studerende er ikke et sted i livet, hvor egen lejlighed er en bydende nødvendighed.

Lad os i stedet sørge for, at alle har tag over hovedet ved at bygge store kollegier, som kan samle de unge på tværs af uddannelser og interesser.

Lad dem vende studielivets op- og nedture til madklub i fælleskøkkenet, og lad dem danne stærke sociale netværk frem for at isolere dem i hver sit lille bur. Ud over at løse boligproblemet vil kollegierne hjælpe med at bekæmpe den stigende ensomhed blandt unge.

Vi har brug for, at Københavns Kommune tager ansvar og står for bygningen af disse kollegier i stedet for at overlade initiativet og udformningen til private fonde. Frank Jensens Kollegium skal bygges, og det skal gerne have selskab af Tove Ditlevsens og Niels Bohrs Kollegier.

Når kommunen er bygherre, kan de prioritere praktik frem for prestige. For det første behøver kollegierne ikke ligge centralt. Hvis man placerer 5-600 unge på et kollegium, vil de medbringe energi, initiativ og gejst til et lokalområde.

De arrangerer festivaler, debataftener og loppemarkeder. For det andet behøver de nye kollegier heller ikke at være arkitektoniske perler. De skal bare være bygget med fællesskab for øje.

Kære borgmester. Lad os give de studerende en god og social start på studielivet på Frank Jensens Kollegium.