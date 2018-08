Vært på 'Luksusfælden': Kviklån suger dig ned i en økonomisk sump, du ikke kan komme op af ved egen hjælp

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lån handler om følelser og drømme. Derfor havner alt for mange i gældsfælden som følge af et kviklån, der kan indfri drømmen om en ny iPhone eller en ferie.

Men kviklån er som kviksand. De suger dig ned i en økonomisk sump, som du ikke kan komme op af ved egen hjælp. Kviklån er hurtige og nemme at optage, men de er langtfra risikofri. Oftest er renten på kviklån opgjort over en måned i stedet for et år, og det er misvisende. Det giver ikke et reelt billede af, hvad lånet koster. I stedet skal man kigge på ÅOP (årlige omkostninger i procent) for at se, hvad lånet koster, og det er på ingen måde unormalt, at man skal betale over 700 procent i renter.

Låneudbyderne tager ofte ikke et socialt ansvar. De låner skånselsløst ud til unge og mennesker uden viden om, hvad de går ind til

Som vært på ’Luksusfælden’ i mere end 10 år har jeg oplevet mange gældstyngede mennesker være dybt ulykkelige over deres situation. Ofte er det selvforskyldt, men det ændrer ikke ved det umoralske i, at låneudbydere lokker uvidende forbrugere ind i en dårlig økonomisk aftale. Derfor vil vi i Socialdemokratiet have 48 timers betænkningstid.

For nylig hjalp jeg et par med deres dårlige økonomi. De havde lånt 5.000 kr. over et år og underskrevet et lånedokument med en ÅOP på 759 procent. Parret endte med at skulle betale 38.000 kr. for at låne 5.000 kr. Og det er, hvis de ikke misligholder lånet. Beløbet kan blive langt, langt højere. Derfor vil vi have en grænse på maksimalt to kviklån per forbruger med beløbsgrænse på 30.000 kr.

Skal man se sig for, når man låner penge? Ja, det skal man. Men min erfaring fra ’Luksusfælden’ og min tid som ansat i Forbrugerrådet Tænk er, at låneudbyderne ofte ikke tager et socialt ansvar. De låner skånselsløst ud til unge og mennesker uden viden om, hvad de går ind til. Disse mennesker ender med at få en gæld, der kun vokser og vokser. Derfor vil vi skærpe tilsynet med udbyderne.

Nogle forbrugere tager et kviklån for at opfylde en drøm. Nogle gør det for at betale andre lån og regninger. Men et kviklån er aldrig løsningen til at komme af med en dårlig økonomi og op af kviksandet. Her er der kun en løsning: at banke gælden ned. Tag konsekvensen: Sælg bil, tv, iPhone, tøj, tag et ekstra job, flyt et billigere sted hen, kvit smøgerne eller sælg hunden.