Kulturkroner er ikke overflødigt fedt: De skal bare også være til gavn for dem, der aldrig kommer til at sætte deres ben i Det Kongelige Teater

Det er som regel de manglende penge, der løber med opmærksomheden. Således også i Politikens sommerserie om grønthøsteren.

Det er fuldt forståeligt. For 2 procents årlige besparelser på budgetterne hos landets kulturinstitutioner foreløbigt i det uendelige er et drastisk hug i den kollektive velfærd. Når vi har offentligt støttede kulturinstitutioner for at højne oplysnings- og dannelsesniveauet, virker det underligt, at politikerne ikke opfatter kulturkronerne som en investering i reflekterende, kreative borgere, ligesom sundhedspolitikken også er en investering i fysisk velfungerende borgere.

’Ej blot til lyst’, som det står mejslet over Gamle Scene. Kunsten er ikke blot et personligt underholdnings- og oplevelsesanliggende. Den udgør også et væsentligt aktiv i udviklingen af vores samfund. Som netop Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen formulerede det i Politiken 14. juli, betyder grønthøsteren for nationalscenen besparelser på 800.000 kr. pr måned oven i de 800.000, man fandt i sidste måned og sidste måned. Det er i en størrelsesorden, så eventuelt overflødigt fedt hurtigt skæres væk, hvormed selve kunsten kommer til at stå for skud.

Men i virkeligheden er grønthøsteren kun den ene side af de politiske ambitioner for kulturen. For kulturinstitutionerne opnår ikke kun politisk kredit og goodwill ved at lykkes med spareøvelsen og tjene flere penge på markedspræmisser.

Nogle gider ikke se ballet på Gamle Scene, men de vil gerne selv prøve at danse det

Politisk goodwill opnås også ved at øge sin samfundsmæssige relevans. Ved at være til gavn for alle, selv de borgere, der aldrig nogensinde kommer til at sætte deres ben i Det Kongelige Teater eller på Statens Museum for Kunst. Det er den måde, man legitimerer det væsentlige offentlige tilskud, som kulturinstitutionerne trods alt stadig får.

Det er faktisk ikke en markedsambition, for disse institutioner kommer aldrig til at tjene væsentlige penge på borgere i Vestjylland alene på grund af den geografiske afstand. Det er tværtimod en politisk ambition, som handler om, at kulturinstitutionerne skal skabe en bred samfundsmæssig værdi. Det er en ambition, der bør bruges mere mediemæssig og politisk energi på at diskutere. For hvordan skabes denne brede samfundsmæssige værdi? Det kangøres på mange måder, og mange institutioner gør det allerede gennem alt fra skoletjenester til special events.

Jeg vil fremhæve Den Kongelige Ballets netop overståede Balletfestival og Aarhus Teaters Gentænk Kulturjournalistik som særligt gode eksempler på, hvordan man som kulturinstitution skaber en anden type værdi end den, man oplever i plyssæderne. Balletfestivalen handlede ikke om at få flere gæster på Gamle Scene, men om at skabe en bred forståelse af ballettens kulturelle betydning og afmystificere den som noget fint og ophøjet.

Hvis dans er en urkraft i mennesket, som alle intuitivt forstår og har lyst til at udleve – hvad enten det er med gardinerne godt trukket ned eller i fuld offentlighed – så har alle en mere direkte og umiddelbar adgang til balletten end en stort opsat forestilling. Så forstår alle den trang til at danse, som balletdanserne har perfektioneret til den største kunst. De forstår den ikke nødvendigvis som kunst, forfinet og iscenesat på de skrå brædder, men som livsytring, som en del af menneskelivet på lige fod med trangen til at lege, tænke og interagere med andre. Derfor skulle danskerne heller ikke se ballet, men danse ballet, og det gjorde bryggerimedarbejdere, superligaspillere, børn i asylcenter, plejehjemsbeboere og mange andre. Derhjemme, på de sociale medier, arbejdspladsen eller i byrummet.