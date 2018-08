Repræsentant for Geomapping-selskab: Geomapping er et politisk kampagneredskab - det kan ikke stjæle stemmer og true det frie valg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

30. juli rejser direktør i Digiseg Søren H. Dinesen her i avisen en bekymring for de danske politiske partiers brug af geomapping, segmentering af de danske husstande i forskellige vælgersegmenter. Dermed puster han til den frygt for brug af data i sammenhæng med politiske kampagner, der for alvor stormede under forårets omtale af Cambridge Analytica-skandalen.

At hoppe med på den galej får geomapping til at lyde væsentligt mere suspekt og højteknologisk, end det rent faktisk er. Der er nemlig tale om en segmentering af vælgerne, der sker på baggrund af offentligt tilgængelige og lovligt indsamlede data. Og den frygt for, at geomapping er bidragende til det demokratiske underskud, som Søren Dinesen forsøger at nære opfattelsen af, er ubegrundet; partierne bruger derimod geomapping til at fremme den demokratiske samtale.

Når de danske partier geomapper, gør de det for at skabe et kampagneværktøj til deres lokale kandidater, der kan hjælpe dem i deres planlægning af dør til dør-indsatser, uddeling af flyers og opsætning af valgplakater.

For selv om det er fristende at benytte en vinkel, der får det til at lyde som de centrale partikontorers mulighed for at styre vælgerne, ja, så er geomapping først og fremmest et lavpraktisk dialogredskab for lokalkandidaterne.

Det ved jeg, for jeg er nemlig Søren Dinesens konkurrent: Geomatic har leveret geomapping til de politiske partier siden 2005.

Når de danske partier geomapper, gør de det for at skabe et kampagneværktøj til deres lokale kandidater, der kan hjælpe dem i deres planlægning af dør til dør-indsatser, uddeling af flyers og opsætning af valgplakater. Både valgforskningen og tidligere medieomtale af brugen af geomapping har vist, at det er et værktøj, de lokale kandidater opfatter som et godt supplement til deres og partiforeningens lokalkendskab, og det forstår jeg godt: At komme ud og tale med vælgere, der statistisk set muligvis føler en sympati for ens parti eller politiske mærkesag, skaber nemlig grobund for en demokratisk dialog mellem de enkelte kandidater og vælgerne.

Det er en dialog, der kan være med til at nedbryde politikerlede, og som giver de politiske kandidater en chance for at lytte til vælgernes reaktioner på deres politiske budskaber.

Selv om politikeren ud fra sin geomapping kan forvente en vis lydhørhed over for sit budskab, ja, så er en kampagneindsats jo ikke det samme som en stemme.

Og er det egentlig ikke i orden, at lokalkandidaterne planlægger deres ruter lidt, inden de begiver sig ud med flyers og politiske budskaber og banker på vælgernes døre? Det er da som vælger mere interessant at få besøg af en politiker, hvor man får følelsen af, at vedkommende taler om fornuftige sager med fornuftige budskaber, end at få besøg af politikere fra den modsatte fløj af den, man stemmer på. For så bliver det jo bare lidt som reklamer; ingen danskere gider at have reklamer. Men alle vil gerne have et godt tilbud.

Forskellen ligger i, hvor relevant vi synes, afsenderens budskab er for os. Selv om politikeren ud fra sin geomapping kan forvente en vis lydhørhed over for sit budskab, ja, så er en kampagneindsats jo ikke det samme som en stemme. Den enkelte vælger har jo fortsat mulighed for ikke bare at sætte krydset, hvor de finder det mest rigtigt, men også for at blive eksponeret for andre partiers og kandidaters budskaber på digitale platforme, valgmøder, valgplakater og i de debatindlæg og annoncer, vi ser i avisen.

Det lyder måske ikke så konspiratorisk og dramatisk, når jeg kalder geomapping for et dialogværktøj, som når Søren Dinesen omtaler det som et potentielt demokratisk problem. Men den måde, de danske partier benytter sig af data til at segmentere vælgerne på, er faktisk helt ukontroversiel; partiorganisationerne er rigtig nok vilde med meningsmålinger og data, men min erfaring er, at de samtidig er dataetisk bevidste. Skandaler som Cambridge Analyticas tyveri af Facebooks data til politiske kampagnebrug synes derfor usandsynlig i en dansk kontekst.