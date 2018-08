Martin Lidegaard: Når der mangler hænder overalt, kan vi ikke bare løse det ved at sætte lønningerne op

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Peter Hummelgaard fra Socialdemokraterne inviterer 28.7. til en af den slags politiske debatter, som jeg tror de fleste er ved at være lidt trætte af: Jeg bliver som vanligt castet som den asociale radikale, der sammen med onde arbejdsgivere vil underminere den danske model og tvinge lavere lønninger igennem til danske lønmodtagere. Det skyldes, at jeg har foreslået, at det skal være lettere at ansætte udenlandske medarbejdere, hvis vores virksomheder og offentlige sektor ikke kan finde den nødvendige danske arbejdskraft.

Nu er det så meningen, at jeg skal slå tilbage og skrive, at Hummelgaard og S er økonomisk uansvarlige og grimme i udlændingepolitikken. Og sådan kunne vi så pænt stå og slå hinanden i hovedet, mens danskerne gaber videre.

Overalt i landet kæmper virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere. Men det gør den offentlige sektor også

Lad mig prøve en anden tilgang. Hummelgaard har vigtige pointer. Vi har stadig for mange medborgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Første og primære opgave er at få dem med, og her arbejder vi heldigvis godt sammen med Socialdemokraterne i flere indsatser, som vi nu i fællesskab forsøger at forbedre. Og de skal blive bedre. Jeg er også enig i, at vi bør gøre langt mere for at sikre, at alle udenlandske medarbejdere arbejder på danske vilkår. Blandt andet ved at sætte flere ressourcer af til at bekæmpe social dumpning.

Men måske vil Hummelgaard så også overveje, om de nødråb, der kommer fra arbejdsmarkedet, ikke også skal tages alvorligt. Det er ikke kun arbejdsgiverne, men også Dansk Metal og HK, der beder om, at flere virksomheder og offentlige arbejdspladser i perioder kan trække på kvalificerede smede, ingeniører og læger udefra. Overalt i landet kæmper virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere. Men det gør den offentlige sektor også. Ikke mindst plejehjem mangler personale, men vi mangler også over 4.000 pædagoger.

Lægemanglen er akut. Lærermanglen det samme. Når der mangler hænder overalt, kan vi altså ikke bare løse det ved at sætte lønningerne op

Lægemanglen er akut. Lærermanglen det samme. Når der mangler hænder overalt, kan vi altså ikke bare løse det ved at sætte lønningerne op. Jeg under gerne danskerne en højere løn, men det er og bliver arbejdsmarkedets parter, der må forhandle det – herunder om lønmodtagerne helst vil have højere løn, mere luft i hverdagen eller lidt af begge dele. I disse måneder siger virksomheder nej til ordrer og flytter i værste fald fra Danmark, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft. Offentlige vuggestuer, skoler og plejehjem kan ikke levere den offentlige service, som de ønsker og vi allesammen forventer. De mangler medarbejdere. Det kræver ikke ét svar, men flere.

Vi skal gøre alt for at få flere danskere med. Men vi kommer også til at give bedre mulighed for at kunne få hjælp udefra i en periode, hvis andre muligheder er udtømte. Det er ikke et enten-eller.

Manglen på arbejdskraft er ikke opfundet af ondsindede arbejdsgivere eller i det radikale gruppeværelse for at genere lønmodtagere eller socialdemokrater. Tværtimod frygter vi, at det er vores fælles velfærd, der står på spil. Den velfærd, som begge vores partier sætter så højt. Skulle vi ikke tage at finde fælles løsninger, som vi har gjort så tit i Danmarkshistorien, i stedet for at råbe af hinanden?