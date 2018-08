Skoleleder: Måske afspejler forældres fravalg af folkeskolen, at de ikke ser deres børn som små økonomiske enheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ganske forventeligt bliver det her ved skolestart diskuteret og problematiseret, at flere og flere fravælger folkeskolen. Det er kun godt, at skolerne i Danmark bliver diskuteret, både indhold, struktur og rammerne for dem.

Men fravalget kunne jo være en indikation på, at folket ikke længere opfatter skolen som deres, fordi de ikke længere kan genkende sig selv i den, og at det er en anden dagsorden end deres, der sættes. Omvendt forholder det sig i de frie skoler, hvor det faktisk er forældrene, der sætter dagsordenen, og måske derfor i virkeligheden er blevet den nye folkeskole.

Den fremmedgørelse, som altså kan være grunden til, at flere fravælger folkeskolen, kunne skyldes, at man de sidste 25 år har ændret styringen af folkeskolen, så det i stadig mindre grad er lærerne og forældrene, der kan diskutere sig frem til, hvad skolen skal indeholde. Man har altså tænkt, at ved at lede skolen som en organisation, så kunne man optimere udviklingen af den.

Historien taler sit tydelige sprog om den udeblevne succes. Indtil de ændrede styringsvilkår blev introduceret, hvilede folkeskolens succes på et lokalt ejerskab hos lærerne.

Det er tragikomisk, når nogle politikere i bedste managementstil siger, at folkeskolen skal lære af de frie skolers succes

Derfor er det tragikomisk, når nogle politikere i bedste managementstil siger, at folkeskolen skal lære af de frie skolers succes. For det, der skal til, er, at de skal beherske deres styringsiver og turde have tillid til folkeskolens aktører og ikke mindst forældrene.

I takt med at man fra politisk side har villet udvikle skolen, har man kunnet iagttage en faldende tilslutning fra både lærere og forældre. Man kan også sige det enkelt og i virkeligheden såre logisk, at jo længere væk fra folkeskolens hverdag beslutningerne om udviklingen bliver truffet, jo dårligere er det blevet.

Og det er vel kun gået tilbage de sidste 25 år?

Starten er som sagt den ændrede styringsform, hvor man introducerer en ledelses og organisationstænkningen i skolerne, hvorefter man i den nye struktur langsomt, men sikkert ændrer forståelsen af skolen til at være en organisation, der skal vise sin duelighed i forhold til markedet og skabe økonomisk vækst.

Så måske er forældrenes fravalg af folkeskolen et udtryk for, at de faktisk IKKE opfatter deres børn som små økonomiske enheder, som skal vise deres værd gennem evnen til at producere.

De opfatter måske deres børn som individer med værdi i sig selv, og at skolen derfor skal være på menneskets og ikke markedets præmisser.