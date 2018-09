Tænketanken DEA: Vi skal tænde lys i de unges øjne gennem fascinerende fortællinger om, hvad erhvervsuddannelser kan

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg tror, størstedelen af danskerne ønsker sig, at flere unge begynder på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det store og gode spørgsmål er derfor hvordan.

I sidste uge kom regeringen med 2 mia. kr. til at virkeliggøre 55 forslag om, hvordan erhvervsuddannelserne kan blive et mere naturligt valg for de unge.

Der er mange gode takter i udspillet, og på onsdag sætter forligspartierne sig til forhandlingsbordet.

Jeg har fire indsigter, som bør være en del af forhandlingerne, hvis vi ønsker at nå målsætningen om, at mindst 30 pct. af folkeskolens afgangselever skal søge fra grundskolen videre til erhvervsuddannelserne.

Mange unge har svært ved at se sig selv som lærling eller elev på en erhvervsuddannelse

Den første indsigt er, at unge skal have en forudsætning for at være afklaret med deres uddannelsesvalg. Uddannelse er blevet en identitetsmarkør, og mange unge oplever det første uddannelsesvalg som stort og vanskeligt.

De udskyder valget ved at søge en gymnasial uddannelse, fordi det opleves som det valg, som holder flest døre åbne. I udspillet er der initiativer, som skal styrke valgkompetencen, men spørgsmålet er, om det er nok, eller om der er behov for mere grundlæggende ændringer i vores opbygning af udskoling og ungdomsuddannelser.

Den anden indsigt er, at erhvervsuddannelserne opleves som en uddannelses- og jobmæssig blindgyde. Sandheden er, at man med en erhvervsuddannelse kan få job, blive selvstændig og i et vist omfang læse videre på en videregående uddannelse.

De unge efterspørger muligheder for hele tiden at bygge på, og de muligheder skal styrkes, så det reelt ikke er en blindgyde.

Den tredje indsigt er, at lærere og forældre er de uformelle vejledere. De har dog ofte et mangelfuldt kendskab til den brede palet af ungdomsuddannelser og rådgiver derfor de unge mod gymnasiet, fordi det er det, de bedst kender til og derfor anser for at være det sikre valg.

Den sidste indsigt er, at der ikke er prestige i at læse et praktisk fag. Mange unge har svært ved at se sig selv som lærling eller elev på en erhvervsuddannelse.

De ved ikke, hvad det er – til gengæld ved både de, deres forældre og andre voksne omkring dem, hvad gymnasiet er.

Vi er nødt til at tænde lys i de unges og voksnes øjne gennem fascinerende fortællinger om, hvad en erhvervsuddannelse kan.

Livet som faglært åbner døre til en verden af muligheder. Det er en fortælling, som vi ikke kan fortælle nok gange.