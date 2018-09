Mogens Lykketoft: Palæstinas folk er svigtet og snydt af Israel, der aldrig levede op til Oslo-aftalerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Israel er en stat, som FN i 1947 besluttede at oprette. Men FN besluttede dengang også, at det halve af landet mellem Middelhavet og Jordan-floden skulle være en palæstinensisk stat.

Det løfte er aldrig indfriet.

Våbnene bestemte grænserne. Under krigen i 1948-49 blev hundredtusindvis af palæstinensere fordrevet eller flygtede fra det, der nu er staten Israel. For dem og deres efterkommere var Israels triumf en ufattelig katastrofe. Nakba.

Under Seksdageskrigen for over 50 år siden blev de palæstinensiske områder på Vestbredden og i Gaza besat af Israel.

Lige siden har verdenssamfundet vedtaget talløse erklæringer om, at palæstinenserne har krav på en suveræn stat med udgangspunkt i grænserne fra 1967 på Vestbredden og i Gaza og med Østjerusalem som hovedstad.

Men palæstinenserne har i stedet oplevet besættelse og fremadskridende kolonisering af deres små tilbageværende landområder. Betlehem er f.eks. indesluttet af mure. Hebrons bykerne er lagt død af fanatiske bosættere, beskyttet af israelsk militær. Palæstinas folk trænges sammen på stadig mindre plads, uden frihed, uden retssikkerhed, uden mulighed for en ordentlig tilværelse. I Gaza er 1,8 mio. mennesker stuvet sammen og interneret helt uden fremtidsmuligheder på område på størrelse med Langeland: Mange af dem i ruinerne fra de seneste ti års frygtelige krige over Gaza. I maj oplevede vi vilkårlige nedskydninger af hundredvis af ubevæbnede demonstranter ved hegnet, som folk i Gaza er lukket inde bag.

Store arabiske nationer som Saudi-Arabien og Egypten samarbejder med USA og Israel i det store spil om magten i Mellemøsten og bidrager ikke længere aktivt til en retfærdig løsning for deres arabiske broderfolk i Palæstina

Israeljubler over flytningen af den amerikanske ambassade til Jerusalem. Det er en amerikansk anerkendelse af Israels folkeretsstridige anneksion af Østjerusalem, hvor de palæstinensiske befolkningsflertal ikke har borgerrettigheder, og mange fortrænges fra deres hjem.

Trump har i sin totalt ensidige intervention også fjernet USA's bidrag til FN’s flygtningeadministration for Palæstina – UNRWA – der holder tilværelsen, skolerne og sundhedstjenesten i gang for palæstinenserne i de besatte områder og nabolandenes flygtningelejre. Det truer med et udløse nye eksplosioner og nye humanitære katastrofer for et hårdt prøvet folk.

Palæstinas folk er besat, svigtet, snydt. Af Israel, der aldrig levede op til Oslo-aftalerne. Af verden med USA i spidsen, der aldrig lagde pres på for at gennemføre tostatsløsningen. Af splittelsen mellem Fatah og Hamas. De ledere, der kunne samle det splittede palæstinensiske folk, er indespærret i israelske fængsler.

Store arabiske nationer som Saudi-Arabien og Egypten samarbejder med USA og Israel i det store spil om magten i Mellemøsten og bidrager ikke længere aktivt til en retfærdig løsning for deres arabiske broderfolk i Palæstina. Det er os i Europa og andre steder, der stadig tror på internationale aftaler, folkeret og retfærdighed, der skal hjælpe Palæstinas folk med at holde håbet i live, mens Trump og Netanyahu tramper rundt og ødelægger de spinkle chancer for fred og forsoning.

Palæstinaer medlem af FN uden stemmeret. Under mit formandskab i Generalforsamlingen blev det med overvældende opbakning besluttet at lade Palæstina-statens flag vaje sammen med alle andres foran FN- hovedkvarteret i New York. 134 lande har anerkendt Palæstina som stat. Deriblandt Sverige. De ved godt, at staten på grund af besættelsen endnu ikke eksisterer, men anerkendelsen er en politisk og moralsk markering fra verdenssamfundet. Allerede for syv år siden anbefalede jeg sammen med to andre tidligere danske udenrigsministre, Uffe Ellemann og Niels Helveg, at Danmark tog samme skridt.