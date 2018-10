Afdelingschefer i Finansministeriet: Vores regnemodeller tager udgangspunkt i virkeligheden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Professor emeritus Katarina Juselius giver i Politiken 8. oktober en bred kritik af moderne økonomi i al almindelighed og Finansministeriets regnemetoder i særdeleshed.

Her vil vi alene forholde os til kritikken af det sidste, som desværre i høj grad afspejler, at Juselius ikke er opmærksom på, hvordan Finansministeriets system til vurdering af den økonomiske politik er opbygget.

Juselius’ udgangspunkt er, at »Finansministeriets regnemodeller bygger på et stort antal teoretiske forudsætninger, som har meget lidt med virkeligheden at gøre«.

Det er forkert.

Udgangspunktet for vurderinger af effekten af den økonomiske politik er empiriske analyser af ændringer i regler og satser. Dvs. analyser af, hvordan folk har reageret på de ændringer i den økonomiske politik, som er gennemført.

Udgangspunktet for vurderinger af effekten af den økonomiske politik er empiriske analyser af ændringer i regler og satser

Som eksempel kan man tage effekten af ændringer i dagpengesystemet, som Juselius nævner i sin artikel. I forbindelse med Dagpengekommissionens arbejde blev der foretaget en vurdering af, hvordan ledige enten bliver beskæftiget eller overgår til andre former for forsørgelse i løbet af dagpengeperioden både før og efter ændringen i reglerne for dagpengene.

Afgangen til beskæftigelse er større efter forkortelsen af dagpengeperioden. Det gælder også for personer, som ikke er tæt på at opbruge dagpengeretten.

Når man sammenholder den forøgede afgang til beskæftigelse med det fald i ydelse, som personerne ville have oplevet, hvis de havde opbrugt dagpengeretten, kan man give et skøn for, hvordan ledighedens omfang påvirkes af ændringer i ydelsen.

Når Finansministeriet regner på ændringer i dagpengene, er det de faktiske ændringer baseret på denne analyse, der lægges til grund. Det er således ikke antagelser om en bestemt teoretisk adfærd, der trækker resultatet.

Finansministeriets regneprincip for ændringer i indkomstskatten tager også udgangspunkt i empiriske analyser af ændret beskæftigelsesomfang ved en skatteændring.

Det er ikke kun beskæftigelseseffekterne af overførsler og skatteændringer, der er baseret på empiriske analyser.

Finansministeriet indregner ligeledes en positiv beskæftigelses- og produktivitetsvirkning af et øget uddannelsesomfang i befolkningen, som ligeledes er baseret på empiriske forskelle i beskæftigelse og aflønning for forskellige uddannelsesgrupper.

Anvendelsen af makroøkonomiske modeller i Finansministeriet er baseret på disse resultater. Det vil også gælde den nye model Makro, som er under opbygning.

Som eksempel kan man tage udgangspunkt i skattereformen fra 2012. Et element i reformen er en gradvis stigning i grænsen for topskatten.

Denne ændring betyder, at der er en gruppe af beskæftigede, der får lavere marginalskat. Gruppen består af dem, der ikke betaler topskat efter de nye regler, men ville have gjort det efter de gamle.

Der er også en gruppe, som betaler topskat både før og efter reformen. Denne gruppe betaler en lavere samlet skat, men har samme marginalskat.

Finansministeriets regnemetode, der er baseret på empiriske analyser, tilsiger, at den første gruppe samlet set vil øge deres beskæftigelsesomfang, mens den anden gruppe vil reducere deres beskæftigelsesomfang.

Nettoeffekten af disse to ændringer vil være øget samlet beskæftigelse.