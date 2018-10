Forsker: Valget mellem offentlig støtte til sundhed eller kultur er en falsk og meningsløs distinktion

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringens omfattende besparelser på den offentlige kulturformidling gør Danmark til et fattigere land at leve i.

End ikke Winston Churchill lod det gå så vidt: Da den berømte og berygtede britiske premierminister i det første år af Anden Verdenskrig blev spurgt, om ikke besparelser i støtten til kunst og kultur kunne finansiere Storbritanniens krigsindsats, skal han efter sigende have svaret: »Then what are we fighting for?«.

Sandhedsværdien i den faktiske udtalelse er omdiskuteret, men Churchill var en stærk fortaler for tanken om, at offentlighedens adgang til kunst og kultur var vigtig til opretholdelse af befolkningens moral i krigsårene.

Forskning viser imidlertid, at kunst og kultur er vitale elementer i menneskers velbefindende, der beriger de samfund, de er en del af

Han gik langt for at holde teatrene åbne og kæmpede for, at det britiske nationalgalleris kunstsamling ikke blev ført til udlandet.

Pointen er, at selv Churchill, krigshelten, der i efterkrigsårene ellers er blevet klandret for en del, stod fast, når det kom til troen på, at det er en regerings pligt at beskytte kunst og kultur, fordi kunst og kultur er vitale forudsætninger for en nations velbefindende – især i krisetider.

I en tid, hvor det ikke længere er tyske bombefly, der svækker nattesøvnen, men bekymringer om, hvorvidt det vil lykkes os som menneskehed at overleve klimakrisen, er det særlig vigtigt med kulturformidling, der kan sætte komplekse nutidige problemstillinger til debat og engagere offentligheden med historier fra forgangne tider.

Desværre har vi i dag en regering, der er ved at sætte den offentlige støtte til formidlingen af vores alle sammens kulturelle arv over styr: Den seneste uge har budt på store fyringsrunder på to af landets fremmeste kulturinstitutioner: DR og Nationalmuseet, der hver har måttet sige farvel til et stort antal betroede medarbejdere – journalister, forskere, museumsinspektører og -formidlere – der har været med til at berige vores samfund med levende fortællinger om levet liv i landet, vi kalder Danmark.

Industrimuseet Brede Værk, der har formidlet historier fra den danske industris vugge i Mølleådalen, må lukke som yderligere konsekvens af det politisk bestemte omprioriteringsbidrag, der reducerer Nationalmuseets bevilling med 2 procent hvert år.

De udskældte årlige 2-procents besparelser rammer hårdt og bredt, og ofte høres argumentet, at når andre skal spare, skal kulturområdet vel også.

Men valget mellem offentlig støtte til hospitaler og kulturinstitutioner er ikke et reelt valg: Det er en falsk og meningsløs distinktion skabt af en politisk ideologi, der ser kunst og kultur som flødeskum – et luksuslag på samfundets lagkage, der kan skæres fra efter forgodtbefindende.

Det kunne selv Churchill midt i Anden Verdenskrigs nød se. Tilsyneladende er vor tids regering på Christiansborg ikke nær så fremsynet.