Hvad gør døden ved en ung mand? I skæret fra forlygterne ligger en ung mand midt på vejen. Der er ingen tvivl om, at han er død

Bussen drøner bumlende og med ekspresfart op og ned i de bevoksede bjerge i Bosnien. Klokken er 1 om natten. Det er buldermørkt.

Støddæmperne er ikke, hvad de har været, men alligevel sover de fleste passagerer på ruten mellem hovedstaden Sarajevo og strandbyen Budva i Montenegro, hvor bussen skal ankomme klokken 5 om morgenen. Aftenen forinden stiftede jeg med min kammerat bekendtskab med nattelivet i Sarajevo, så det ville være oplagt at sove – men af en eller anden grund er jeg lysvågen.

blå bog Frederik Orry F.1997. Han studerer journalistik på andet semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Min kammerat og jeg er i gang med en tre uger lang rundrejse på Balkan.

Sammen med en amerikaner og en ecuadorianer er vi de eneste ikkebosniere i bussen.

Vi nærmer os et hårnålesving. Ud ad forruden kan jeg se en midaldrende kvinde, der holder i den modsatte vejside med katastrofeblinket slået til. Hun fægter vildt med armene for at få bussen til at stoppe. Chaufføren ænser hende ikke. Han fortsætter rundt i det skarpe sving i høj fart.

Katastrofeblinket viser sig at være berettiget. Buschaufføren står så hårdt på bremsen, at alle de passagerer, der ikke er fastspændt, rammer sædet foran sig. Hele bussen vågner. Og så begynder skrigene.

I bussens forlygter ligger en ung mand midt på vejen. Der er ingen tvivl om, at han er død. Han ligger fem meter væk, og hvis buschaufføren havde trådt på bremsen et sekund senere, havde han kørt liget over. Jeg vil vurdere ham til at være på min egen alder eller lidt ældre. Jeg er 21 år. Verden føles, som om den er sat på pause.

På den anden side af vejen stiger en røgsøjle op fra en smadret bil, og lidt derfra sidder et ulykkeligt ungt kærestepar. De er uskadte.

Det står hurtigt klart, at den unge mand er kørt frontalt ind i bilen på sin motorcykel. En bilist kommer ind i bussen og råber, om der er en læge til stede. Det er der ikke. Et redningsforsøg ville også have været nyttesløst. Min kammerat og jeg drøfter, om vi med vores tre år gamle førstehjælpskursus fra køreskolen ville kunne gøre nytte, men bliver enige om, at vi ville være til mere gene end gavn.

Ambulancen ankommer lidt efter, og de lægger et hvidt lagen over den unge mand. Politiet ankommer og svøber tæpper om det unge kærestepar, der kørte bilen. Inden pigen bliver ført bort, lægger hun sig grædende på knæ ved liget og beder en bøn. Buschaufføren stiger helt roligt ud af bussen og tænder en smøg. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at bosnierne nok har set deres andel af grusomheder i 1990’erne.

Vi holder på bjergsiden i silende regn og tordenvejr i over tre timer og kan på første parket følge med i alt, hvad der sker på ulykkesstedet. Bjergvejen er nemlig for smal til, at bussen kan vende om.

Klokken 4.30 fortsætter bussen mod Montenegro. Jeg sover ikke den nat.

Nogle vil måske spørge, hvor jeg vil hen med den historie. Folk dør jo i trafikken hver dag. Og ja, det gør de. Tal fra WHO estimerer, at der hvert år dør cirka 1.250.000 mennesker i færdselsuheld på verdensplan.

Men det var første gang, jeg så et lig. Jeg havde egentlig ikke lyst til at se, hvad der skete, men en uhyggelig form for nysgerrighed overtog min selvkontrol, så jeg alligevel ikke kunne lade være med at kigge på, hvad der lå i forlygternes skær.