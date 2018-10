Demokratirådgiver om Københavns nye bydel: Frank Jensen solgte københavnerne for at købe en ø i Øresund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lynetteholmen, der skal huse 35.000 borgere, en ny metro og en havnetunnel skal stå færdig i 2070. Planens størrelse og omfang har åbenlyse konsekvenser for byens fremtid og for de kommende generationer.

Men ideen blev udviklet og planlagt bag lukkede døre uden borgernes bidrag, uden om rådhusets planfaglige rådgivere og uden involvering af de øvrige borgervalgte politikere på rådhuset. Frank Jensen lancerede enevældigt den storstilede plan sammen med statsministeren.

Personligt elsker jeg nytænkning i vores hovedstad og oplever ideen om en ø, der både skaber boliger, klimasikring og bedre infrastruktur, som et relevant bud på fremtiden. Men som borger oplever man nok en gang at stå tilbage uden reel indflydelse og mulighed for at påvirke, styrke eller udfordre ideen.

Det er et stadig større problem, når mistilliden til den demokratiske proces graves dybere, og byens fælles udviklingspotentiale tabes på gulvet. Her var en åbenlys mulighed for at invitere langt flere med til at belyse, hvordan vi skaber bedre plads til alle med bidrag fra flere perspektiver, flere aktører og flere fagligheder.

Sammen kunne vi gøre ideen om en Lynetteholm stærkere eller udvikle en helt tredje og måske bedre løsning til gavn for alle københavnerne – frem for den bundne plan, som overborgmesteren og statsministeren havde besluttet på forhånd.

København stod ellers med en værdifuld læring oven på hele balladen om Amager Fælled. Særligt hvilke åbne sår en by kan stå tilbage med, når man forsømmer at inddrage borgerne i byens udvikling. Frank Jensens forgænger havde skabt en vision, der skulle skaffe boliger til københavnerne.

Planen hed Ørestad, og nøjagtig som Lynetteholm blev den født på overborgmesterens kontor frem for i åben dialog. Med heraf uigennemskuelige konsekvenser for fremtidens borgere, ringe medejerskab, manglende legitimitet og med oplevelsen af øget mistillid mellem system og borgere.

Vi har brug for nye demokratiske udviklingsformater, der inviterer byens aktører med om bord

Lynetteholmen er ikke kun historien om en overborgmester og en statsminister, der forpasser at involvere københavnerne for selv at udklække en plan, der skal vinde storbystemmer. Det er også historien om en forældet planlovgivning, der spiller fallit, når samfundets største planer udklækkes.

Planlovgivningen er ret detaljeret og udbygget, når et lokalt byggeprojekt skal igangsættes. På godt og ondt kan systemet opleves både bureaukratisk, rigidt og tungt med klare standarder for høringsfaser og faglig granskning med det formål at sikre, at vi skaber kloge, robuste og langsigtede løsninger, der tilgodeser flest mulig parter for det fælles bedste.

Amager Fælled og Lynetteholm viser, at vi har brug for et nyt system, der ikke kun virker i almenvellets interesser på bagkant af udviklingsprocesser, men også på forkant. Vi har brug for nye demokratiske udviklingsformater, der inviterer byens aktører med om bord til at forme fremtidens løsninger.

Når vi skal træffe beslutninger om fysisk planlægning, mobilitet, klimatilpasning, sygehuse, ældrepleje m.m. Til gavn for alle og med længerevarende legitimitet end næste valg.

Kortsigtede valgstrategiske løsninger er ikke længere nok. Vi har brug for nye progressive demokratiske formater, som man f.eks. har i Toronto, hvor man arbejder med citizen assembly – på dansk kaldet borgersamling.

Her inviterer man borgerne med om bord i et ambitiøst procesforløb, hvor borgerperspektiver møder ekspertviden, når de største beslutninger om byens fremtid skal tages.

Man sikrer, at perspektiver på tværs af alder, etnicitet, køn, indkomst, bopæl, erhverv og politisk orientering er repræsenteret, inden bystyret tager formel beslutning på vegne af byen. Det giver både mere kvalificerede løsninger og øget politisk legitimitet.