Pernille Rosenkrantz-Theil: Kan du få øje på Løkkes velfærdsboom, når du ser på den offentlige sektor?

Når der er valg, er det tid til status. Lars Løkke Rasmussen (V) gik for snart fire år til valg på stærkere kernevelfærd. Hvordan gik det så med det?

Vi er ude af krisen, og pengene er der til at investere i netop kernevelfærden. Godt udgangspunkt. Gid det havde været så vel, da vi overtog magten i 2011.

Kernevelfærd. Sundhed. Da Løkke overtog magten, manglede i omegnen af 40.000 mennesker en egen læge. Nu mangler 100.000 mennesker egen læge. Gulerødder af mange slags er blevet hevet frem i forsøget på at løse udfordringen ad frivillighedens vej. Det har lægerne ikke flyttet sig af. Så må landets politiske ledelse træffe et valg. Også selv om alle selvfølgelig helst vil gøre alt ad frivillighedens vej.

Valget står således mellem kernevelfærd eller ubegrænset handlefrihed for landets læger. Løkke vælger den ubegrænsede handlefrihed for individet. Ikke så overraskende for en liberalist.Fair and square. Vi deler os efter anskuelser.

Men det var måske mere fremkommeligt for demokratiets virke så at sige direkte, at Venstre gerne vil lave stærkere kernevelfærd, hvis altså der ikke skal træffes nogen besværlige beslutninger om tjenestepligt og den slags.

For os socialdemokrater er det åbenlyst sådan, at når fællesskabet finansierer dyre uddannelser for fællesskabets penge, så må fællesskabet gerne stille krav til en modydelse i form af midlertidig løsning med en periode med tjenestepligt, så alle de, der har betalt for uddannelser, også kan få adgang til udkommet af uddannelsen, nemlig en egen læge.

Det er forskellen på at være fællesskabsorienteret og individfokuseret. En klassisk ideologisk forskel. Nemt at kommunikere. Hvis man vil.

Løkke er godt i gang med at forspilde en højkonjunktur

Forestil dig, at der ikke var nogen betjente, der ønskede at bo på Bornholm, Vestsjælland eller i Sønderjylland. Skulle vi så bare intet politi have? Eller skulle vi sørge for at sprede styrken? Og hvis frivillighedens vej er afprøvet uden at løse problemet? Selvfølgelig skal der være politi. Og selvfølgelig skal alle have en egen læge. Det er kernevelfærd. Og det er et politisk ansvar – også når det er svært.

Ingenting kommer uden interessekonflikter. Vælger man den ene vej, så begrænser man i en kort periode lægernes frihed og øger borgernes tryghed. Vælger man den anden vej, øger man trygheden og begrænser friheden. Man kan ikke begge dele. Løkke har valgt. Men altså stik mod sit eget pejlemærke om stærkere kernevelfærd.

Nå, men det er jo bare et enkelt eksempel, hvor jeg mener, at Løkke desværre ikke leverer på sit eget pejlemærke. Uddannelse er et andet. Hvert eneste år barberer regeringen 2 procent af uddannelsesbudgetterne. Hvert år. Giver det stærkere kernevelfærd?

Og et tredje og lige så strukturelt eksempel: Giver det stærkere kernevelfærd, når regeringen vælger ikke at lade de offentlige udgifter stige med antallet af ældre og børn? Forbedrer det ældrepleje, folkeskoler, daginstitutioner?