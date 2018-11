Vil politikerne hellere redde folkekirkens liv end menneskeliv?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forskudsopgørelsen er kommet, og dermed kan vi alle se, hvad vi skal betale i kirkeskat i 2019. Langt de fleste af os betaler til folkekirken, uanset om vi er troende eller ej, og uanset om vi kommer i den danske folkekirke eller ej.



Det er paradoksalt, at et stort flertal af Danmarks indbyggere stadig betaler til en folkekirke, som de ikke bruger. Men det er der en god forklaring på. Forklaringen er simpelt hen, at man som skatteyder automatisk er indbetaler af kirkeskat, hvis man er blevet døbt.



Alle tilgængelige adfærdsstudier viser, at det er meget sværere at vælge fra end at vælge til. Det er de samme adfærdsstudier, som erhvervsvirksomheder bruger, når de skal sælge tillægsydelser til kunderne.

Hos Simon-Kucher & Partners, hvor vi rådgiver inden for bl.a. adfærdsøkonomi, har vi eksempelvis inden for hotelbranchen gennemført studier af hotelkunders adfærd.

Studierne viser, at hvis man inkluderer morgenmad i et hotelværelses pris og tilbyder folk at spare 150 kr. ved at fravælge morgenmaden, så er der 50 pct. flere, der booker hotelværelset med morgenmad, end hvis man tilbyder hotelværelset med mulighed for at tilkøbe morgenmad for 150 kr.

Den automatiske kirkeskat er paradoksal, fordi den bliver fastholdt, samtidig med at man ikke automatisk er registreret som organdonor



Samme tankegang bruger bilfirmaerne, når de viser biler med fuld udstyrspakke på deres hjemmesider. Det er nemlig meget sværere for bilkøberne at fravælge udstyr end at tilføje det som ekstraudstyr til en basismodel.



Det kan undre, at skiftende regeringer tænker i en sådan form for adfærdsøkonomi, når det handler om kirkeskat. Alle undersøgelser viser, at opbakningen til folkekirken er vigende. Markant færre danskere ville betale kirkeskat, hvis de skulle melde sig ind i ordningen.



Den automatiske kirkeskat er paradoksal, fordi den bliver fastholdt, samtidig med at man ikke automatisk er registreret som organdonor. Hvis man vil være organdonor, skal man melde sig til. Og fordi man skal foretage et tilvalg i stedet for et fravalg, er antallet af organdonorer betydeligt mindre end antallet af kirkeskatteydere.

Man kan ikke lade være med at få den tanke, at det er vigtigere for politikerne at redde folkekirkens liv end at redde menneskeliv.