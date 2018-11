Det er en katastrofe, at sundhedsministeren vil lukke indsats, der redder mange narkomaners liv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De seneste år har vi med stofindtagelsesrum og andre tiltag arbejdet for at give stofmisbrugerne mere sikre rammer. Men sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, lægger nu op til at stoppe en indsats, der flere gange har reddet liv.



Naloxon virker som modgift mod overdoser, og siden 2010 er den lille næsespray med stoffet blevet en del af indsatsen mod narkotikarelaterede dødsfald.

Det er projektet RED LIV, der med forankring i større byer som Esbjerg og København har stået for at undervise og uddanne stofmisbrugere, pårørende, fagfolk og andre i at bruge Naloxon.

Mere end 100 gange er en overdosis blevet vendt med Naloxon



Mere end 100 gange er en overdosis blevet vendt med Naloxon, og liv er blevet reddet. Men det kan altså snart være slut. For fra årsskiftet udløber satspuljemidlerne til RED LIV, og sundhedsministeren har ikke afsat penge til at fortsætte indsatsen, det er en katastrofe!

Hvis ikke indsatsen fortsætter, så vil flere års arbejde for at nedbringe narkotikarelaterede dødsfald være tabt på gulvet. Og vi kan forudse, at flere vil ende deres liv på en trist og uværdig måde som følge af en overdosis.



Godt nok bliver Naloxon nævnt i et af de 11 nye tiltag målrettet stofmisbrugere, som regeringen for nylig præsenterede. Men her lægger man op til, at Naloxon kun skal udleveres til stofmisbrugere i metadonbehandling, og det er en kæmpe forringelse i forhold til indsatsen i dag, hvor den lille mørkeblå nylontaske med næsesprayen når ud til en langt bredere målgruppe.



Det er mennesker, der endnu ikke er kommet i behandling, som har behov for et redskab, der kan redde liv



Faktisk kan det undre lidt, at regeringen har fokus på at udbrede Naloxon til de stofmisbrugere, der allerede er i behandling. Det ville svare til at oplære folk, der er indlagt på hospitalet, i at bruge en hjertestarter. Det er mennesker, der endnu ikke er kommet i behandling, som har behov for et redskab, der kan redde liv.



Nedlukningen af RED LIV er desværre et symptom på en ærgerlig udvikling inden for området. Hvor vi i Danmark for nogle år siden var længst fremme i Norden, er vi i de senere år blevet overhalet af Norge og Sverige, som i modsætning til Danmark har fulgt WHO’s anbefalinger og formuleret en national overdosisstrategi.



Sundhedsstyrelsens egne tal viser, at der er en kraftigt stigende forekomst af forgiftningstilfælde med opioider, og i de seneste par år har vi i Danmark også set flere og flere tilfælde af forgiftning med det ultrafarlige stof Fentanyl, som har ført til overdosisepidemier i USA og Canada.



Derfor er der behov for en styrket indsats på området. Ikke for at afvikle et initiativ som RED LIV, der har gjort folk i hele landet i stand til at redde mennesker, der er ved at dø af en overdosis.