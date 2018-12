Hvorfor? Peter er født og opvokset i Danmark, spiser rugbrød og ser Olsen Banden, men kan alligevel ikke blive dansker

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er født og opvokset i Danmark, med en diæt bestående af rugbrød, salmiaklakrids, EM i 92, Olsen Banden og rummelighed. Alligevel kan jeg ikke blive dansk statsborger.

Jeg tog indfødsretsprøven forleden, men kan alligevel ikke blive dansk statsborger i Løkkes, Støjbergs, Thulesen Dahls og Mette Frederiksens Danmark. Ikke med de utallige nye og gamle love, der gør det at blive dansker noget nær umuligt. Jeg er født på Rigshospitalet, men blev automatisk tildelt britisk statsborgerskab, da jeg blev født, fordi min far var britisk. Min mor er dansk. Min kone og børn er danske. Jeg har gået i folkeskole i Danmark siden første klasse. Jeg har en dansk gymnasieuddannelse og to danske videregående uddannelser. Jeg har arbejdet i Danmark som pædagog, lærer, journalist og radiotekniker og meget mere.

Jeg jublede sammen med 100.000 andre på Rådhuspladsen, da Danmark blev Europamestre i fodbold i 1992. Jeg har set ’Olsen Banden ser rødt’ og ’Matador’ utallige gange. Jeg savner rugbrød og salmiaklakrids, når jeg er i udlandet i mere end en uge. Jeg taler sjældent med sidemanden i bussen.

Alligevel fik jeg tidligere på året afslag på min ansøgning om dansk statsborgerskab med beskeden fra Integrationsministeriet om, at jeg »ikke har dokumenteret (mit) kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie«.





Jeg troede, at jeg var vokset op i et Danmark, der var rummeligt og inkluderende. Men Europarådets racismekomité, Ecri skriver i en rapport om Danmark fra sidste år, at op imod halvdelen af indvandrere i Danmark bliver udsat for diskrimination. Ecri kritiserer Danmark for at forskelsbehandle indvandrere med bl.a. den såkaldte starthjælp. Og rådet udtrykker også bekymring for, at ægtefæller til danske statsborgere, som ikke er statsborgere i en EU-medlemsstat, kan miste deres tidsbegrænsede ret til ophold, hvis parret eller familien ansøger om sociale ydelser. Alligevel er danskerne en af de nationaliteter i EU, der ifølge en Eurobarometer-meningsmåling fra april oftest har kontakt på deres arbejdsplads med immigranter, der er født udenfor EU, men har lovligt ophold i unionen.

Over halvdelen af de udspurgte danskere i målingen mente, at medierne fremstiller immigranter for negativt, og to tredjedele af dem, at dette er en væsentlig hindring for deres integration. Samme andel mente desuden, at det er vigtigt for integrationen af immigranter, at de får mulighed for at få dansk statsborgerskab.

Så hvorfor vil Løkke, Støjberg, Thulesen Dahl og Mette Frederiksen ikke have, at jeg og udlændinge som mig, der reelt set er danske af gavn – om ikke af navn – får et dansk pas?