Cepos-chef: »Man får nærmest det indtryk, at kvinderne er begyndt at falde opad«

Jeg møder oftere og oftere kvinder, som føler, at de får ’forlommer’, netop fordi de er kvinder. Udfordringen er, at det at være kvinde i erhvervslivet er blevet hamrende politisk korrekt.

For en del år siden fik jeg et velment karriereråd af en kvindelig overordnet under en evalueringssamtale på en tidligere arbejdsplads:

Blå bog Mia Amalie Holstein Født 1985. Uddannet cand.polit. og cand.mag. i filosofi. Holstein er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank Cepos og medlem af Etisk Råd.

»Gå altid i flade sko og aldrig i kjole eller nederdel. Klip dit hår kort, og tal med dybere stemme«.

Skulle jeg klare mig i en verden af ambitiøse jakkesæt, skulle jeg udligne alle de markører, der afslørede mit køn, måtte jeg forstå.

Som relativt nyudklækket kandidat blev jeg lettere chokeret over udtalelsen. Var det virkelig et krav, at man efterlignede mandens fysiske udtryk, for at få succes på en mandsdomineret arbejdsplads?

Heldigvis har det vist sig ikke at holde stik. Kvinderne – også de ’kvindelige’ kvinder – vinder frem på arbejdsmarkedet. Af Danmarks Statistiks registerdata fremgår det, at andelen af kvindelige ledere er fordoblet siden 1995 og i dag udgør ca. 30 procent af alle ledere.

Det samme billede tegner sig på indtjeningssiden, hvor kvinder også udgør omkring 30 procent af topskatteyderne. Og i dag er 17 procent af de 1 procent rigeste også kvinder. Ser man på de seneste 5 år, er der ifølge den seneste magtanalyse også kommet væsentligt flere kvinder i magtens inderste kerne, hvor kvinderne i dag udgør ca. en fjerdedel. Alligevel er ligestillingsspørgsmål et område, der bekymrer mange.

Hvis virksomhederne kunne spare 20 procent af lønnen ved at hyre mødre, ville de fluks fyre alle mændene

Mandag Morgen kunne for nylig berette, at kun 20 procent af alle stole i bestyrelseslokalerne er besat af kvinder. Ofte fortolkes den slags tal som udtryk for diskrimination. Og selvfølgeligt kan det ikke afvises, at der findes et glasloft bevogtet af en old boys club, som ikke lader kvinderne passere og få adgang til de gode poster.

Omvendt er tallet på 20 procent måske ikke så overraskende, i betragtning af at det typiske bestyrelsesmedlem i en større dansk virksomhed ikke alene skal være fagligt kompetent, højtuddannet og talentfuld. Foruden en baggrund som økonom, jurist eller ingeniør kræver det også erfaring på toplederniveau. Derfor er kandidaterne i dag omkring 50 år gamle. Og endnu er rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder ikke så stort. Blandt andet fordi mængden af kvindelige topledere i dag kun udgør knap 18 procent af alle topledere, men også fordi der, selv dengang disse topledere var studerende, var langt mellem kvinderne på studiernes forelæsningsbænke.

Og selvfølgelig er der plads til kvinder på arbejdspladsen. Både på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Det er åbenlys virksomhedslogik: Det er bestyrelsens opgave at sikre ejerens interesser – typisk den højest mulige indtjening. Og fravælges de bedst egnede kandidater på grund af deres køn, vil virksomheden miste konkurrenceevne og markedsandele. For konkurrencen i dansk erhvervsliv er hård, og man har ikke råd til at tillade sig den ’luksus’ at være mandschauvinister.

Jeg er grundlæggende lykkelig for stå på skuldrene af de seje kvinder, der før mig har kæmpet for lige rettigheder for mænd og kvinder. Og vi er kommet langt.

En dugfrisk rapport fra Verdensbanken viser, at Danmark ligger på en delt førsteplads, når det gælder juridisk ligestilling af køn på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi i Danmark giver kvinder og mænd fuldstændig samme juridiske rettigheder. Og det er da værd at fejre.

Selvfølgelig er ligestilling mere end lovgivning. For loven skal bæres frem af en meningsfuld implementering, en politisk vilje, fornuftigt lederskab og en kulturændring. Men også her er Danmark nået langt.

Tag f.eks. lønnen som et udtryk for lederens syn på kønnene. Sidste år viste en undersøgelse fra Københavns Universitet af mænds og kvinders indtjening, at der ikke er nogen lønforskel mellem mænd og kvinder før familielivet. Mænd og kvinder får samme løn for samme arbejde. Man kan altså ikke tale om diskrimination, fordi man er kvinde.