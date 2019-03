»Lømler, uopdragne, mentalt tilbagestående, feje flokdyr«: Hvorfor er det os, der skal undskylde, når vi bliver beskyldt for noget, vi ikke har gjort?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For godt en uge siden blev Ørestad Gymnasium fanget i en kæmpe mediestorm efter et besøg af undervisningsminister Merete Riisager (LA).

BLÅ BOG Sofie Spies Født 1999. Elevrådsformand på Ørestad Gymnasium, hvor hun går i 3. g.

’Sognepræst og minister blev buhet ud fra gymnasium: »De unge blev overgearede og voldsomme«’. ’Blev kaldt luder og fik kastet mønter efter sig: Unge buhede minister ud af gymnasium efter debat’.

Sådan lød to af overskrifterne. Medierne dækkede ukritisk sagen og var hurtigt ude med hver deres artikel. Fælles for alle var, at vi elever blev beskyldt for vold, overfald, trusler og møntkast mod undervisningsminister Merete Riisager og sognepræst Kathrine Lilleør.

Men hvis bare et enkelt medie havde hørt historien fra vores perspektiv i stedet for fra blot ét kritisk vidne, ville de hurtigt have opdaget, at der er flere sider af denne sag. Dertil at vores opførsel måske ikke har været så langt ude af proportioner, som det fremstår.

Ærgerligt nok får vi alle den samme tilsvining, fordi folk bare ser ungdommen som en enhed

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg absolut ikke synes, det er i orden at kalde en politiker for en luder. Men jeg vil IKKE tage ansvar for, hvad én elev ud af 500 demonstrerende elever måske har råbt i afmagt. Kan det virkelig passe, at laveste fællesnævner sætter standarden for os alle?

Jeg kan ikke sige noget om, hvordan ministeren og sognepræsten har oplevet dagen, da vi alle oplever situationer forskelligt. Hvad jeg til gengæld kan sige, er, at vores gymnasium ikke har oplevet dagen på samme måde som dem. Lærerne, der var til stede, har ikke oplevet det som en voldsom demonstration, hvilket er grunden til, at de ikke blandede sig. Selvfølgelig havde de gjort noget, hvis de havde set vold eller møntkasteri.

Men det her indlæg skal ikke kun handle om, hvad der er sket eller ikke sket under besøget. For mig er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan sagen er blevet behandlet af medierne, og hvordan mange på sociale medier – både i den her sag og helt generelt – har utroligt stort behov for at svine unge til.

Som politiker bliver man nødt til at finde sig i, at folk viser utilfredshed med ens politik. Men hvad så, når vi som gymnasieelever og ledelse lige pludselig skal forsvare en hel skole, foran så mange medier, som allerede er sikre på, hvad de selv tror på? Da vi blev beskyldt, kunne vi ikke gøre andet end at sige undskyld. Men hvorfor var det os, der skulle sige undskyld? Vi er blevet beskyldt for noget, vi ikke har gjort, og vi er blevet svinet til, fordi én elev sagde noget dumt.

Vi er blevet kaldt en flok lømler, mentalt tilbagestående, uopdragne og feje flokdyr. I disse ytringer fremstår vi unge langt mere oprørske, end vi faktisk er

Riisager og Lilleør er ikke blevet kritiseret en eneste gang, selvom de er blevet taget i at lyve, har spredt falske nyheder og sat et helt gymnasium, en hel ungdom generelt, i dårligt lys. Hvorimod vi er blevet svinet til og nedgjort for noget, der slet ikke er sket. I kommentarerne til sagen bliver vi kaldt ’forkælede møgunger’ med ’mangel på kontrol’, og listen af beskyldninger fortsætter. Vi er blevet kaldt en flok lømler, mentalt tilbagestående, uopdragne og feje flokdyr.

I disse ytringer fremstår vi unge langt mere oprørske, end vi faktisk er. Jeg siger intet imod, at folk ytrer sig, som de gør på Facebook, det har man ret til, men det er dobbeltmoralsk, at de sviner os til for at gøre det samme som dem. Derudover er det jo ikke os, der har besluttet, hvordan gymnasiet skal fungere.