Forskningsprofessor fastholder: Egtvedpigen var ikke pæredansk, hun kom langvejsfra

I en artikel i Politiken kunne man læse, at Egtvedpigens oprindelse tangere det rene gætværk, men gætværk er ikke et redskab, vi bruger i forskningen. Vi baserer vores tolkning på flere års forskning.

Politikens artikel fra 14. marts om Egtvedpigens og Skrydstrupkvindens oprindelse tog udgangspunkt i et nyt studie udført af Erik Thomsen og Rasmus Andreasen fra Aarhus Universitet.

I deres studie stiller de spørgsmål ved nogle af de referencekort, som mange forskere verden over benytter til arkæologiske mobilitetsstudier. Baseret på deres studie om kalkgødning i Vest- og Midtjylland, udtaler Erik Thomsen til Politiken:

»Så lige nu er den mest sandsynlige forklaring, at Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden var pæredanske, mens andre forklaringer vil tangere det rene gætværk«.

Hertil kan jeg sige, at gætværk ikke er et redskab, vi eller vores kollegaer inden for mobilitetsforskning bruger, når vi tolker vores data. Tolkningerne er baseret på flere års international tværfaglig forskning.

Thomsen og Andreasen stiller spørgsmålstegn ved nogle af de referencekort, som man hidtil har benyttet til arkæologiske mobilitetsstudier. Disse kort er baseret på forekomsterne af strontium i miljøet.

Når man sammenligner kortene med strontiumisotopmålinger fra prøver af forhistoriske mennesker, f.eks. Egtvedpigen, tegner der sig et billede af, hvor det forhistoriske menneske har levet.

De to geologer fra Aarhus Universitet mener, at kalkgødning fra moderne landbrug har omfattende og globale konsekvenser for strontiumisotopforholdene i miljøet, og at mange tidligere studier derfor skal revideres. De to geologer vurderer på den baggrund, at Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden kunne være født og opvokset i områderne omkring Egtved og Skrydstrup.

Det er ikke ny viden, at kalk og andre typer gødning, partikler båret med vinden fra fjerne egne samt påvirkninger fra havvandet skal inddrages, når vi laver referencekortene til brug for mobilitetsforskning. Det er nogle af de mange parametre, som forskere af oldtidsmenneskers mobilitet kontinuerligt undersøger og inddrager i arbejdet med henblik på at forbedre vores referencekort.

Nøglespørgsmålet er dog, hvad relevansen er for det strontium, vi mennesker optager via det, vi spiser, og det, vi drikker, det såkaldt biotilgængelige strontium. Dette spørgsmål tager geologerne bag det nye studium ikke stilling til.

Der er endnu flere parametre at tage hensyn til. Både hvad angår det strontium, som levende mennesker optager, og de forhold, som påvirker de arkæologiske fund gennem tiden.

Hvad er det, vi måler, og hvad betyder de forskellige tal i forhold til hinanden? Og hvad med arkæologien og konteksten? Det er et omfattende tværvidenskabeligt detektivarbejde.

Med al den viden vi nu har adgang til, fastholder vi, at det er mest sandsynligt, at Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden kom langvejsfra. Vi har bl.a. på Nationalmuseets hjemmeside oplistet nogle af vores argumenter.

Siden vores studie af Egtvedpigen i 2015 har flere uafhængige europæiske studier vist et højt niveau af mobilitet hos mennesker fra bronzealderen. I nogle tilfælde især for kvindernes vedkommende. Arkæologiske genstande har desuden længe peget på langdistanceforbindelser.