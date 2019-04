»Da hun kom hjem, viste det sig, at hun ikke bevægede den ene arm«: Her fortæller 20 forældre, hvorfor de demonstrerer for bedre normeringer i dag

Frustrerede og bekymrede forældre og pædagoger har sendt beretninger til Politiken i forsøg på at råbe politikerne op og kræve bedre forhold for landets børn.

I dag går forældre i flere end 30 byer på gaden for at kræve bedre forhold for deres børn i landets daginstitutioner. Både forældre og pædagoger siger fra over for dårlige normeringer, som de mener er skyld i pressede hverdage for børn og pædagoger med mere brandslukning end omsorg.

Vi bringer her et udvalg af de mere end 60 beretninger, vi den seneste uge har modtaget på Politikens debatredaktion:

Maja, tidligere pædagogmedhjælper:

Jeg blev ofte nervøs for børnenes sikkerhed. En dag var jeg alene med vuggestuens 11 børn i en times tid. Da et barn havde afføring i bleen, gik jeg ud for at skifte. Imens kunne jeg se de resterende 10 børn på stuen igennem glasruden mellem stue og badeværelse.

Pludselig ser jeg, at et af børnene inde på stuen har flyttet en trip-trap-stol hen til et højt bord, og at en baby på 8 måneder har brugt den som trappe og nu kravler rundt oppe på det høje bord. Jeg sætter hurtigt det barn, jeg har liggende på puslebordet ned på gulvet med afføring overalt og løber ind og når at gribe babyen på bordet, netop som barnet er ved at falde ned med hovedet først. Heldigvis kom ingen til skade.

FAKTA Sådan gjorde vi De seneste uger har flere end 30.000 forældre organiseret sig i facebookgrupper for at protestere over forholdene i danske daginstitutioner. De har planlagt demonstrationer i flere end 30 byer i dag. Politikens debatredaktion efterlyste personlige beretninger fra forældre på Facebook og modtog på få dage flere end 60 fortællinger. Her bringer vi et udvalg af beretningerne. Nogle af deltagerne har kun ønsket at stå frem med fornavn. Deres fulde navne er redaktionen bekendt.

Lone, socialrådgiver og mor til pige på to år:

For tre uger siden kom min datter på to år hjem fra institutionen. Personalet havde ved afhentning fortalt, at de mente, at hun havde ondt i maven. Da hun kom hjem, viste det sig, at hun ikke bevægede den ene arm. Efter en tur på Rigshospitalet viser det sig, at min datters albue var ude af led. Institutionen havde ikke noget bud på, hvordan det kunne være sket.

Johanne Kirstine Lauge Faurby, psykolog inden for daginstitutionsområdet og mor til pige på 5 og dreng på 3 år:

Det lille antal pædagoger medfører, at det bliver nødvendigt at forstærke de færdigheder hos børnene, der gør, at hverdagen kan glide. Børn fremhæves positivt for at være ’gode til at sige farvel’, og de skal lære at tage afsked uden en voksen. Jeg forstår til fulde nødvendigheden under de forhold, der er nu. Samtidig er det for mig at se ikke børnene, der er galt på den, når det er svært at sige farvel i en kaotisk ramme med for få voksne, men os, der har bevæget os rigeligt over i en altmodisch tilgang til at rose det at undertrykke sine følelser – af ren nød.

Christine Erichsen, studerende, mor til dreng på 4 år:

Vi bliver ringet op og får besked om, at vores søn er syg og kaster op. Da min mand kommer ned i institutionen, står der en flok børn omkring min søn, men ingen voksen at se. Min søn peger med grædende øjne på sin mund, og min mand beder ham om at spytte ud. Det viser sig så, at min søn har munden fuld af opkast. Det havde han ikke turde at spytte ud, og der var ingen voksen til at hjælpe, trøste eller guide ham. Vi har efterfølgende fået fortalt, at det simpelthen var personalemangel, der var skyld i at min 4-årige dreng havde haft munden fuld af opkast i omkring 10 minutter, før far kom. Pædagogen, som havde ansvaret, har undskyldt mange gange. Hun tog efterfølgende orlov i 3 måneder og besluttede sig for ikke at komme tilbage igen. Hun har været pædagog i over 20 år.

Camilla, mor til pige på 2 år:

Da min mand kommer for at hente vores datter, springer pædagogen op, da hun ser ham, og ud på legepladsen. Min mand følger efter og ser, at vores datter sidder helt alene i sandkassen, med sine bare tæer begravet i sandet. Hendes tæer var iskolde. Pædagogen bliver enormt ked af det og fortæller, at de simpelthen har glemt hende, da de gik ind. Det går først op for pædagogen, at de har glemt hende, da hun ser min mand.

Louise Hulkvist Jensen, mor til fire:

Af økonomiske årsager var jeg nødt til at sende min søn i institution, da han kun var seks måneder. Når jeg hentede ham, fandt jeg ham ofte alene i et hjørne af institutionen uden voksenkontakt. Mange gange vidste vikarerne ikke, hvor han var henne. En af dagene ledte vi overalt på stuerne og fandt ham til sidst i barnevognsrummet, hvor han hang halvvejs ud af barnevognen. Man kunne se, at han havde prøvet at komme ud og var så faldet i søvn siddende med armene og hovedet ud over kanten.

I dag har jeg flyttet ham i dagpleje, men institutionslivet har haft konsekvenser. Han har svært ved at falde til ro og reagerer meget udadrettet. Jeg har fire børn, og jeg kan se forskellen på ham og mine tre andre børn. Det er min fejl, at jeg valgte økonomi over mit barn. Det kommer aldrig til at ske igen.

Mette Christine Schou, biolog og kommunikationsrådgiver, mor til dreng, der var 2 år, da episoden fandt sted:

Sidste sommer bragede solen ned alle dage. I vores vuggestue mangler de plads, så en del af børnene må sove i havestuen, som er delvis af glas og vender mod sydvest. Den fungerer som et drivhus. Der er over 40 grader derinde, når vinduerne er åbne. Her lå vores søn og sov sidste sommer. Der var ikke andre muligheder. Når vi hentede ham var det første han sagde: »VAND«. Han kunne drikke 2-3 fulde kopper vand ud i en køre, når jeg hentede ham. Jeg var lamslået. Jeg forsøgte at få dem til at indføre vanduddeling hele sommeren, og det lykkedes i perioder, men det var tydeligt, at der ikke var overskud og tid til at lave om på rutinerne.

Laura Lyng Munkø, mor til pige, som var 1 år på daværende tidspunkt:

Engang da jeg hentede min yngste datter i vuggestuen, lagde jeg mærke til, at hun var kold og stille. Hendes bluse og undertrøje var våde på hele brystet. Inden under tøjet sad en hvid skumgummiklud. Den havde været brugt til at suge vand op med. Der havde ikke været tid til at give hende tørt tøj på overkroppen, efter hun havde spildt en hel kop koldt vand ned ad sig selv ved frokosten.

Signe Marie Rietdorf, har arbejdet som pædagog i 8 år:

Livet i daginstitution er hårdt og handler om at stå i kø. I kø til at blive set. I kø til omsorg og nærvær. I kø til at få skiftet ble eller få hjælp. I kø til at blive puttet. I kø til at få mad. I kø, når man har slået sig. I kø, når man har brug for en forklaring – stor som lille. De fleste dage står jeg i dilemmaet mellem at tage det barn op, der græder og har brug for en arm og tryghed, eller om jeg skal skifte lortebleen, inden numsen bliver rød. Hvis jeg skal prioritere de helt små børns basale behov og trivsel, må jeg overlade de lidt større vuggestuebørn til sig selv i længere perioder.

Maj Marie Carlsen, mor til dreng på 4 år:

Vores søn har ikke fysiske eller psykiske handikap. Han er ’bare’ en følsom og lidt umoden dreng, som har brug for lidt ekstra hjælp og støtte for udviklingsmæssigt at komme på højde med sine jævnaldrende kammerater. Men fordi normeringerne er så dårlige, og pædagogerne skal løbe så urimelig stærkt hele tiden, så har de ikke det nødvendige overskud til at hjælpe og støtte vores søn, på trods af at det er dem, der – udover os som forældre – kender ham allerbedst og ved præcis, hvad han har brug for, og præcis hvordan de kan give ham det.