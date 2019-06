Generalsekretær i Oxfam Ibis: 13-årige Nelson Mandela overlevede soldaternes angreb på skolen. Giv ham en chance til

Er det nok for et barn at slippe væk fra en krig med livet i behold?

I dag er FN’s verdensdag for flygtninge. I den anledning vil jeg gerne præsentere Politikens læsere for en 13-årig dreng ved navn Nelson Mandela – ja, det hedder han faktisk. Han var i skole den dag, soldaterne omringede hans landsby i Sydsudan. De gik målrettet efter at dræbe børnene i hans klasse. Rædselsslagen flygtede Nelson ud i bushen, hvor han løb af sted med en gruppe børn. Først da han tre dage senere nåede grænsen til Uganda, blev han genforenet med sin familie. Nu bor han i en flygtningelejr i Uganda. Han slap væk fra krigen med livet i behold. Men er det nok for et barn? Eller har vi som verdenssamfund pligt til at sikre, at han kan fortsætte et nogenlunde normalt liv, mens de voksne mennesker slås i hans hjemland?