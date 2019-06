Forskere: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen

Folkeskolereformen, lærernes arbejdstidsaftale og kommunale besparelser har skabt en skole præget af konflikt. Derfor er det ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være der, siger to skoleforskere, der advarer mod at forklare skolevægring med diagnoser og familieproblemer.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvorfor magter flere og flere børn ikke at gå i skole? Det er et spørgsmål, der plager lærere, politikere og ikke mindst frustrerede forældre, der ikke ved, hvad de skal stille op.

Blå Bog Gro Emmertsen Lund og Laila Colding Lagermann Gro Emmertsen Lund er ph.d. i socialvidenskab fra Twente University i Holland, uddannet lærer og har en master i evaluering fra Syddansk Universitet. Er med i forskningsnetværket NO!SE – Network of Independent Scholars in Education, selvstændig konsulent og forfatter til flere bøger om blandt andet relations- og kulturudvikling i skolen. Laila Colding Lagermann er uddannet lærer, cand.pæd. og har ph.d. i pædagogisk psykologi fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Hun er medstifter af NO!SE, selvstændig konsulent og forfatter til flere artikler og bøger om børne- og ungdomsliv, unge og stress og unge på kanten. Vis mere

Findes problemet i barnet selv? Er der tale om misbrug eller mistrivsel i hjemmet? Eller er det selve skolen, der i gennemsnit får ét barn i hver klasse til modsætte sig skolegangen i uger, måneder eller ligefrem år?

Det er især skolen, den er gal med, mener Gro Emmertsen Lund og Laila Colding Lagermann, der begge tilhører det uafhængige skoleforskernetværk NO!SE. De mener, at debatten og indsatsen over for skolevægring i alt for høj grad er kendetegnet af at have fokus på individet.

»I Danmark kigger vi meget på, hvad der er galt med barnet. For eksempel kan vi konstatere, at en stor del af de børn, der skolevægrer, lider af angst. Men det betyder jo ikke, at barnet er problemet. Angst er ikke noget, vi er født med. Den har årsager. Og her er der rigtig mange ting i skolen, man også kan se på«, siger Laila Colding Lagermann.

Der findes ingen præcise opgørelser over omfanget af skolevægring, men et konservativt bud blandt psykologer lyder på, at mindst 5 procent af alle børn i løbet af folkeskoletiden finder det uoverkommeligt at tage i skole. I 2018 spurgte Dansk Psykolog Forening 508 psykologer fra støttefunktionen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i hele landet om fænomenet. 60 procent svarede, at skolevægring har været et stigende problem gennem de seneste par år.

Den stigende skolevægring er børnenes stille protest mod et ubærligt skolemiljø, siger Gro Emmertsen Lund.

Det er den store bevægelse, vi skal have frem nu ude på skolerne og i kommunerne. Vi skal arbejde med de kollektive frem for individrettede indsatser

»Når børn kan udfolde og engagere sig, er de glade for skolen. Men i nogle skoleklasser er deres råderum blevet så begrænset, at de kan ikke holde ud at være der. Det at blive væk er den eneste måde, hvorpå de kan vise, at de ikke vil være en del af det, der foregår«, siger hun.

Hvad er det konkret ved skolemiljøet, I mener får børn til at modsætte sig at gå i skole?

Lund: »For det første konflikt. Ikke nødvendigvis sådan en, hvor man står og råber ad hinanden, men konfliktende dagsordner eller logikker. Hvis der er en stærk individ-, fejl- og mangeltænkning på skolen, kan det især skabe et miljø præget af konflikt. Altså en fejlfindertænkning, hvor man er optaget af det enkelte individ og af problemer«.

»Det andet er øgede krav. Det, der bliver undervist i i 3. klasse i dag, er det, man lærte i 4. klasse for få år siden. Man har skubbet hele pensum et år ned, og man har mange flere tests end tidligere«.

»Det tredje er manglen på åndehuller i skolen. I mange kommuner har man sparet lejrturene, skolefesterne, morgensangen, julestuen, fastelavnsfesten eller klassens time væk og skåret ned på håndværks- og æstetiske fag. Det hele bliver bogliggjort, og meget af det, børnene før så frem til, er væk«.

Lagermann: »Ud over de samfundstendenser er barnets relationer også ekstremt vigtige for at forstå skolevægringen. Hvis børnene oplever for meget knas med lærere og kammerater, kan det virkelig være hæmmende for at bevæge kroppen hen i skolen«.

Lund: »Men vi må bare sige, at lige nu er der en politisk måde at drive og styre skolen på, der skaber nogle begrænsninger for, hvor gode lærerne kan være til at danne stærke relationer«.

Børn er ikke øde øer

Ser I en sammenhæng mellem den stigende skolevægring og folkeskolereformen?

Lagermann: »En indirekte konsekvens af reformen har været, at rigtig mange børn har vikarer i løbet af en uge. Så der er stor uforudsigelighed, og det skaber utryghed hos mange børn. Og meget, meget snævre rammer for at være selv- eller medbestemmende om noget af det, man foretager sig. Skolen i dag rummer også nogle underlige paradokser. På den ene side skal der praktiseres inklusion og rummelighed. På den anden side har vi skruet op for testning, måling og vejning af elever, som jo er udtryk for et udskilningsløb og ikke særlig rummeligt. Det ser jeg som en af årsagerne til, at vi ser en stigning i mistrivsel og skolevægring«.

Lund: »Der er stor forskel på den måde, skolereformen var udtænkt på, og den måde, den blev realiseret på. Plus at den blev realiseret samtidig med lærernes arbejdstidsaftale, og samtidig med at mange kommuner lavede voldsomme besparelser. Man nedlagde lærerstillinger, fjernede skolens åndehuller og nedlagde og sammenlagte skoler. Så vi kan ikke sige, at det er reformen og effekterne af reformen, der skaber skolevægring. Men de senere års store forandringer omkring skolens økonomi og indhold har tilsammen skabt et miljø præget af konflikt. Mellem lærere og ledelse, kommune og offentlighed. Men også lærere imellem, fordi nogle er gået konstruktivt ind i det nye, mens andre har kritiseret forandringerne«.

Kan man ikke nemt komme til at overdrive betydningen af disse strukturelle forandringer?

Lund: »Nej. Den dominerende debat er jo individrettet, og vi skal faktisk gøre os umage, hvis vi skal komme væk fra det og over til at kigge på alt det kontekstuelle. Men det er rigtig svært at komme til at have den snak, for skolen har været skældt så voldsomt ud, at den kan ikke tåle mere kritik«.

Vi har i de senere år set en stor stigning i psykiatriske diagnoser blandt børn og unge. Samtidig har der siden 2011 været en voldsom stigning i antallet af børn i alderen 0-17 år, der ordineres sovemedicin – blandt andet børn, der er i behandling for psykiatriske lidelser såsom adhd og autisme. Peger det ikke på, at det er den enkelte snarere end skolen, den er gal med?

Lagermann: »Der er et problem ved måden at stille spørgsmålet på. For det relaterer sig til udelukkende det, vi ser. Altså nogle tal og nogle facts. Men børn er jo ikke øde øer. Den mistrivsel er kommet et sted fra. Og skolen er en kæmpestor del af børns hverdagsliv. I forhold til kammeratskab, læring og identitetsdannelse«.

Så skolemiljøet er med til at skabe de her diagnoser for børnene?