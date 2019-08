Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Cand.mag.: Er du løbet tør? Her er ti ting, vi endnu mangler at blive krænket over

Ingen grund til panik, hvis man mangler noget at hidse sig op over. Der er stadig masser af krænkelsesmateriale derude, hvis man kigger efter. Skulle man alligevel savne noget at forarges over, så er der hjælp at finde her: