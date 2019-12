Læge og forsker: Sæt ind, før børnene falder i vandet og bliver revet med af strømmen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En kendt metafor i folkesundhedsvidenskaben lyder således: Tre venner kommer gående langs en flod. Pludselig ser de et barn, der er taget af strømmen. En af vennerne hopper i og får hjulpet barnet op af vandet. Men i det samme kommer et nyt barn til syne, og længere op kan de se at endnu flere bliver ført med flodens strøm. Mens den første ven igen svømmer ud, løber de andre op mod flodens udspring. De har fået den idé at smide et reb hen over floden, som børnene kan gribe fat i. Det virker for en del, men der er nogle, som ikke når at gribe fat i tide. Heldigvis svømmer den første ven stadig rundt længere nede af floden og får samlet dem op, som falder igennem. Men hun er ved at være træt, og børnene bliver bare ved med at komme. Så får den ene den idé at gå længere op mod flodens udspring. Her får hun øje på problemets kilde.