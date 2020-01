Bettina Post: Mavefornemmelser og tilfældige vidnesbyrd skal ikke styre socialpolitikken

FOR ABONNENTER

Jeg vil sige det, som det er. Uden omsvøb. Når samfundet reagerer for sent eller slet ikke reagerer, så betyder det, at der er kræftpatienter i Danmark, som ikke får den nødvendige behandling. Det kan vi ikke forsvare. De fleste, som er i behandling, fortæller, at de er glade for den behandling, de får nu. Men virkeligheden er også, at vi ikke altid er gode nok til at behandle kræftpatienter i tide. Jeg har talt med mange kræftoverlevere, som ville ønske, at de havde fået behandling meget tidligere. Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på kræftpatienternes side. Det kommer med en pris. Det gør enhver svær beslutning. Men det er helt afgørende for kræftpatienterne at få den rigtige behandling. Derfor skal flere kræftpatienter have immunterapi. Jeg ved godt, at det ikke er alle, der vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere. Det skal vi. Men det vil ikke være nok.