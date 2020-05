Hjemmekontoret kan blive 'the new normal': Forskere opfordrer til diskussion af, hvad der er det gode arbejdsliv

Covid-19 har vist, at der er positive ting at høste ved digitalisering af arbejdet, men den har også tydeliggjort, at the new normal kræver vurderinger af de korte og langsigtede effekter af distancearbejde og -ledelse, hvor man tager højde for de forskellige behov og bygger på de nye erfaringer med, at mange arbejder hjemmefra, skriver Christine Ipsen og John Paulin Hansen, professorer på Danmarks Tekniske Universitet, i dette indlæg.