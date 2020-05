Repræsentant for Danmarks 6. mest populære fritidsaktivitet: »Den totale forvirring antænder nu en retfærdig harme, der breder sig som en letantændelig gasart«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Nogen må have glemt os, for jeg vågner lørdag morgen til opgaven med at slukke endnu en facebookbrand. Og det til trods for at jeg som formand for Danske Yoga- og Meditationslærere ikke kan se, at vores medlemmer har gjort noget forkert. Debatten raser og ligner den, vi lukkede for blot en uge siden med en e-mail, vi havde brugt dage på at vriste ud af Sundhedsstyrelsen. Men den mail er allerede ugyldig her 5 dage efter. Og 5.000 mennesker læser nu hinandens ukvalificerede gæt på, hvilke yogaskoler der må åbne onsdag, mens de småskændes over, hvem der mon risikerer en bøde.