Bettina Post: Uligheden i sundhed kan mindskes, men vi har ikke rigtig lyst til det

For nylig udgav Sundhedsstyrelsen sin første kortlægning af den sociale ulighed i sundhed. Den er aldeles nedslående læsning. Indkomstuligheden, børnefattigdommen og andelen af kortuddannede førtidspensionister er steget de seneste 10 år, og der er en kæmpe social slagside, når man kigger nærmere på, hvem det er, der døjer med psykisk sygdom, diabetes, lungekræft og kol: De nederste i samfundshierarkiet fylder godt op i samtlige statistikker. Dermed er velkendt viden endnu en gang blevet slået fast.

For nok er det Sundhedsstyrelsens første kortlægning af området, men den ulykkelige forskel på helbredstilstanden i top og bund af samfundets er blevet dokumenteret af Statens Institut for Folkesundhed igen og igen siden 1987 – de seneste knap 15 år i samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte, som bl.a. har bidraget med afsløringen af, at sundhedssystemet ofte møder hjemløse, psykisk syge og misbrugere med mangelfuld og nedværdigende behandling. Navnlig når der både er tale om psykisk sygdom og misbrug. Og det er der tit.

Vi har altså at gøre med en kombination af både negative socioøkonomiske konsekvenser for helbredet og en grum tendens til at underbehandle de hårdest ramte. Læg dertil, at det også er velkendt, at de økonomisk dårligst stillede som følge af skrabede overførselsindkomster med tilhørende lofter og sanktioner ofte ikke har råd til den medicin, de måtte være ordineret. Dermed står forklaringerne på sundhedsuligheden i kø. Men hvad med løsningerne? De står sjovt nok også i kø, og det har de gjort længe.