Drukkulturen blandt voksne smitter: Børn og unge ser jo, at moster Yrsa har det åh så sjovt med alkohol

Når jeg ser tilbage, har jeg oplevet flere pinlige, stangstive voksne, som har ødelagt andre menneskers liv, end jeg har set unge under 18 år gøre det samme. Faktisk har de voksne ødelagt rigtig manges liv for dem under 18 år.

For tiden raser en debat om alkohol og især de unges indtag. Der er blevet foreslået en aldersgrænse på 18 år. Et overdrevent forbrug af rusmidler, fedt, sukker, kage, slik – ja, selv kærlighed og motion er og kan være skadeligt.

Et forbud laver ikke om på et sygeligt forbrug. Et forbud flytter fokus, og så skal købmand Jørgensen og kioskejer Ali samt tjener Stivertsen i større udstrækning tage rollen som lov og ordenshåndhæver. Forbud er ikke løsningen. En besværlig tilgængelighed er en del af løsningen, og her vil nogle sige, at forbud øger besværligheden. Og ja, men det vil også medføre konflikter, som retteligt bør tages under opdragelsen og dannelsen af vores børn og unge.