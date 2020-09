Rosa Lund: Regeringen pisser på flygtninge og klager så over lugten

»Vi fik i 2015 og årene efter et meget, meget højt antal folk, der kom til Danmark, og der har vi en integrationsopgave, som vi ikke har løst endnu. Så derfor har vi taget et lavere antal end 500«.

Sådan sagde boligminister Kaare Dybvad, der for tiden har den ikke misundelsesværdige opgave at forsvare regeringens asylpolitik som vikar for Mattias Tesfaye, i DR’s ’Orientering’ 10. september. Ministeren forsøgte at begrunde regeringens beslutning om kun at tage 200 kvoteflygtninge i 2020. I tidligere år – før lagkageminister Inger Støjberg i 2016 satte en stopper for Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge – tog vi 500 om året, mens de to lande i verden, der ellers ligner os allermest, Norge og Sverige, tog og tager mange flere.

Det argument, at Danmark skulle være fyldt op, og at vi ikke kan tage flere flygtninge på grund af den meget store uløste integrationsopgave, hører vi i disse år fra både socialdemokrater og højrefløjspolitikere som begrundelse for ikke at tage flere kvoteflygtninge, for ikke at evakuere børnene fra Moria eller modtage bådflygtninge, som Mærsk redder i Middelhavet, eller bare for en generelt stram asylpolitik.