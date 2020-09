Folkeskolen har sjoflet matematikken, og nu er verden begravet i Excel-ark, forudsætningsløse fremskrivninger og statiske nonsensundersøgelser

Begge mine døtre hadede matematik i folkeskolen. Min kone nåede aldrig rigtig at få et forhold til faget; hun gik på Bernadotteskolen, og der kunne man bare lave noget andet, hvis man ikke gad regne. Hun gik derfor til håndarbejde, hver gang der stod matematik på skemaet. Hun er til gengæld blevet en meget dygtig designer.

Kun i yderste nødstilfælde spurgte mine piger mig til råds om lektierne. For det første er jeg verdens dårligste pædagog. Og for det andet fik de altid sedler med fra mig til lærerne om, at opgaverne enten ikke kunne løses (det kunne de vitterlig ikke), eller at der var en masse fejl og unøjagtigheder i formuleringerne (og det var der). Det var dødpinligt for dem.

Jeg stod dog tilbage med klar en fornemmelse af, at matematikundervisningen slet ikke magtede at formidle en samlet fortælling om faget. Noget, der gav mening. Eleverne fik stukket små spredte brokker ud fra et nøje fastlagt pensum – alene med det formål at løse nogle temmelig ligegyldige regneopgaver. Lidt som at forsøge at lære sprog med en parlør: ’Jeg vil gerne bede om en kop kaffe’. ’Hvor langet er der til Eiffeltårnet?’.