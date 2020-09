Noa Redington: Det er urovækkende, at statsministeren italesætter sig selv som demokratiets forløser

Man kan hyle og skrige. Slå i bordet og holde vejret. Men alle veje i dansk politik fører til statsminister Mette Frederiksen. Motorveje, landeveje, cykelstier, grusveje, gågader, skovstier, motortrafikveje. Alle veje! Det er bare sådan, det er.

Det giver ikke mening at analysere justitsminister Nick Hækkerups betydning eller mærkesager for forhandlingerne om et nyt politiforlig. Det er statsministeren, som har lovet tryghed i S-togene og politistationer til fjern og nær. Det er hende, der halverer Rigspolitiet med et fingerknips i Berlingske Tidende.

Hvorfor hidse sig op over miljøminister Lea Wermelin, fordi hun har udskudt den længe ventede naturplan med et år, så hun får bedre tid til at lave ingenting. Alle ved, at det ikke er hendes beslutning. Det er statsministerens.