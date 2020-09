Direktør for geologisk datacenter: Dansk undergrund kan bidrage til at indfri klimamål. Men vi skal i gang nu

Statsministeren talte i Grønt Erhvervsforum i sidste uge og fremhævede nødvendigheden af nye teknologier for at opnå den ønskede 70-procents reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030. Deponering af CO 2 i undergrunden, såkaldt CCS (Carbon Capture and Storage), er en af teknologierne.

I klimaaftalen er der fra 2024 en pulje til fangst og lagring, som skal resultere i en reduktion på 0,9 mio. tons CO 2 i 2030. Vi har i Geus undersøgt CO 2 -lagringskapaciteten i den danske undergrund, og potentialet vurderes at være minimum 16.000 mio. tons CO 2 . Så muligheden for at deponere CO 2 i undergrunden er betydelig.

Den årlige deponering er bl.a. også betinget af antallet af store CO 2 -punktkilder (f.eks. store kraftværker), som vil blive færre i et elektrificeret samfund, men Niras vurderer, at der årligt kan lagres omkring 6,5 mio. tons. En deponering af denne størrelse vil være et væsentligt bidrag til at nå den ønskede reduktion på omkring 20 mio. tons CO 2 .