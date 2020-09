Historiker: Magt er sexet. Så måske var Kofod bare en uimodståelig charmetrold

Sex og magt er to sider af samme sag. Intet er så sexet som magt – intet så usexet som afmagt (spørg bare de titusinder, måske hundredtusinder af mænd, som lever i ufrivilligt cølibat i dag. Formentlig er det flere end tidligere, hvor mere restriktive omgangsformer betød, at man som hovedregel måtte gifte sig for at få sex).

Når den purunge Jeppe Kofod for 12 år siden kunne komme i seng med en 15-årig DSU-pige på et weekendkursus, skyldtes det naturligvis, at han som medlem af Folketinget og udenrigspolitisk ordfører for statsministerpartiet i overvældende grad udstrålede magt og indflydelse.

Den kønne, drenget udseende fyr har været aldeles uimodståelig for kvinder!