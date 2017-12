Peter Wivel: Efterhånden får alle brug for en grædemur

Slip for selv at mikse drinks:

Næsen ned til kanten af glasset. En vejrtrækning. En til. Lugtesansen er den første, dommerne bruger. Så er det læbernes tur. Langsomt fører dommerne dråberne rundt i munden. Og så spytter de ud.

Barchef Nick Kobbernagel Hovind og madskribent Mira Arkin smager sig grundigt gennem de seks cocktails, vi hælder over is denne formiddag. De er købt færdigblandet og er alle produceret i Danmark. Fire af dem sælges både på flaske og i store mængder til for eksempel festivaler, to af dem kan bestilles litervis til lejligheden og blandes typisk samme dag, som de skal drikkes.

Man behøver ikke læse mange barkort for at se, at cocktails er populære i nattelivet og på restauranter. Hvor de stærke farvestrålende drinks for et årti siden hovedsageligt var forbeholdt de få på dyre barer eller bestod af tvivlsom spiritus spædet op med sodavand til privatfester, har cocktailen oplevet en stigende popularitet, så man efterhånden ikke længere kan bestille en gin & tonic uden også at sige hvilken gin og hvilken tonic.

»Når selv butikker som Inspiration sælger cocktail-kits til hjemmebrug, er det et tydeligt tegn på, at interessen for at drikke gode cocktails efterhånden er nået bredt ud og langt ned i rækkerne«, siger Mira Arkin.