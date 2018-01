En god dag for modige kvinder - og en dårlig dag for Larry Nassar

En god dag for...

Modige kvinder. Den tidligere læge for det amerikanske gymnastikforbund gennem fire Olympiske Lege har i denne uge siddet ganske stille og med sænket blik i en retssal i Michigan.

Her er han i en opsigtsvækkende retshandling blevet tvunget til at lytte til vidnesbyrd fra de mere end 150 unge kvinder, som han seksuelt har krænket, mens de var elitegymnaster.

Nassar havde appelleret til dommer Rosemarie Aquilina om at blive fri for at være til stede i retssalen, men fik følgende besked af dommeren: »At bruge fire eller fem dage på at lytte til dem er ikke meget set i lyset af de timer af nydelse, du har haft ved at ødelægge deres liv«.

Til de mange ofre, der blandt andre tæller OL-guldvinderen fra Rio, Simone Biles, sagde dommer Aquilina: »Nu er I ikke længere ofre. I er overlevende«. Derefter afsagde hun dommen på op til 175 år til den 54-årige Nassar.

En dårlig dag for...

Larry Nassar. Som konsekvens af en meget dårlig uge for Jens Christian Grøndahl (billedet) har den frie, modige kvinde vundet fornyet støtte.

Grøndahl fik i et interview med Femina insinueret, at Kim Wall selv havde opsøgt sin skæbne: »Når jeg ser billederne af offeret, måden hun har ladet sig fotografere på, og det blik, hun sender kameraet (...) Jeg kan ikke lade være med at tænke, at her er en pige, der søger fare (...)«, lød det fra forfatteren.

Med den udtalelse fik han det meste af Twitter og Facebook på nakken og trak relativt hurtigt i land. Opbakningen til den frie, modige kvinde, derimod, kom fra alle kanter.

Blandt andet fra Politikens Ditte Giese, som skrev, at ’Verden har brug for mange flere Kim Wall’er’: »Dumhederne sagt om Kim Wall viser, at vi skal gøre op med en kultur, hvor kvinder skal opføre sig på en bestemt måde for at undgå at tirre mænd. Ellers er mennesket ikke frit. Kun manden«.