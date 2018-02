En god dag for deltagerne ved vinter-OL - og en dårlig dag for borgerne i Randers

FOR ABONNENTER

Deltagerne ved vinter-OL. Om en uge begynder de olympiske vinterlege i Pyeongchang i Sydkorea. Atleter fra hele verden skal konkurrere i bl.a. skiløb, bobslæde og curling, men arrangørerne forventer tilsyneladende, at deltagerne har både tid og energi til andre fysiske aktiviteter end de olympiske.

En talsmand for legene fortæller til sydkoreanske medier, at der vil blive udleveret 110.000 gratis kondomer til beboerne i OL-lejrene i Pyeongchang. Ifølge den amerikanske tv-station CNN forventes 2.925 atleter fra 90 lande at deltage i vinter-OL.

Det betyder, at der er 37 kondomer til hver sportsudøver. Umiddelbart et højt antal for en begivenhed, som afvikles i løbet af to uger. Retfærdigvis skal det dog siges, at kondomerne også er til fri afbenyttelse for journalister, trænere og andre, som er med til vinter-OL uden selv at konkurrere. Og antallet af kondomer per atlet i Pyeongchang er faktisk ikke en olympisk rekord. Ved sommer-OL i Brasilien i 2016 blev der ifølge CNN uddelt 450.000 kondomer – svarende til 42 per atlet.

