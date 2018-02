Christian Jensen: Gulddreng er en sund dreng i en syg økonomi styret af Google, YouTube og Facebook

Så er det slut. Gulddreng har set verden i øjnene og forladt scenen. Det skete foran 11.000 fans i Royal Arena fredag aften, hvor jeg sammen med min 7-årige søn, August, så popfænomenet afmontere sig selv på scenen.

August og jeg elsker Gulddreng. I skolen er han sen til at fange alfabetet, men han har for længst grebet alle Gulddrengs tekster om at score modeller, tage dem med på D’Angleterre, drikke Belvedere, baby, fucke med legender, bade sig i guld og champagne og i øvrigt sende lyriske flabetheder til tidens andre pop- og sportsstjerner.

Gulddreng er en fiktiv figur, en maske, men han er også et glinsende symbol på tidens friktionsløse selviscenesættelse skabt i en selfiekultur, der pudrer, producerer og eksponerer sig selv via de sociale medier og streamingtjenester.

Med dobbelt-Rolex på armen, lang pels og tunge guldkæder er Gulddreng samtidig en klangfuld eksponering af det nyrige overdrev i en digital tidsalder. Selv har 23-årige Malte fra Vejle formentlig også i virkelighedens verden tjent – om ikke guld – så dog gode penge på sine 14 sange, der grundlæggende alle lyder ens. Han fortjener hver en krone.

Gulddreng har spillet efter reglerne og er dermed en sund dreng i en syg, digital økonomi styret af amerikanske techmonopoler som Google, YouTube og Facebook. Internettet har udviklet sig til et wild west, hvor alle spejder efter publikum og en hurtig gevinst, mens de færreste kerer sig en døjt om den ophavsret, som i årtier har sikret betaling til dem, der leverer musikken eller andet indhold.

Techmonopolernes ansvarsløshed over for såvel kunstnere som vores demokratier afdækkes af den amerikanske professor Jonathan Taplin i bogen ’Move Fast and Break Things’.

Problemets kerne er ifølge Taplin den såkaldte safe harbour-lovgivning, som daværende præsident Bill Clinton stod bag i 1998. Loven betyder, at man på internettet kun kan gøres ansvarlig for det ulovlige indhold, man er bekendt med. Hvad gør techgiganterne? Kigger den anden vej.

Hvis musikere eller andre skal gøre sig forhåbninger om betaling, skal de typisk selv henvende sig til YouTube og Facebook for at klage over misbruget. Det er et tungt og trægt bureaukrati, som efterlader kunstnere i armod og Facebook og Google som verdens nye herskere, selv om deres ejere klæder sig i T-shirt og sneakers.

Det er selvfølgelig op til verdens regeringer at få lovgivningen ført ajour med den tid, vi lever i. Men det er op til os alle hver især, hvor længe vi vil blive ved med at bidrage til techmonopolernes ansvarsløshed, der også rammer verdens statskasser, fordi de har afsmag for at betale skat.

Hvert minut uploades 400 timers video på YouTube, så det er lidt af et arbejde at føre løbende opsyn. Men det problem må YouTube og Facebook løse, og de har penge nok til det.

Vi må ikke lukke øjnene for denne globale hælercentral, fordi der er for mange tyveknægte.