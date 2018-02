En god dag for Aftonbladet - og en dårlig dag for Bitcoin

En god dag for ...

Aftonbladet. Mens mange gamle avismedier kæmper med den digitale omstilling, har de tilsyneladende knækket koden på Aftonbladet i Sverige. Avisen har nu hele 250.000 digitale abonnenter, ganske godt gået i et land med ti millioner indbyggere.

»Gennem langsigtede og strategiske satsninger viser Aftonbladet en god udvikling af både journalistikken og forretningen. Det er forbilledligt og glædeligt for hele branchen«, sagde vicedirektøren for Schibsted Media, der ejer avisen, Raoul Grünthal.

Hvad er så hemmeligheden bag den svenske succes? Hvad kan de med med ord, som danske medier kan lære af? Tjo – faktisk handler det måske slet ikke om ord. Ifølge Grünthal er det avisens satsning på video, der har gjort forskellen.

En dårlig dag for ...

Bitcoin. Det har i forvejen været nogle hårde uger for ejerne af den berømte virtuelle valuta. Efter at være eksploderet i værdi og have ramt en pris på omkring 20.000 dollars for en enkelt bitcoin er det gået hastigt den anden vej. Forleden var prisen helt nede på 6.000 dollars, og det kan gå endnu værre, hvis man skal tro en ny rapport fra Goldman Sachs.

Ifølge den berømte investeringsbank kan bitcoins meget vel ende med at være fuldkommen værdiløse. Ifølge rapporten, der er skrevet af Steve Stongin, leder af bankgigantens researchafdeling, tyder de voldsomme prissving på, at der er tale om en boble. Og fordi bitcoins er rent digitale og derfor ikke har nogen værdi i sig selv, spår Stongin, at de meget vel kan ende med at koste et stort rundt nul.