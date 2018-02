En god dag for Ozzy Osbourne - og en dårlig dag for Justin Timberlake

En god dag for...

Ozzy Osbourne annoncerede allerede i 1990’erne, at han var på global afskedsrejse, hvilket turneens titel, ’No More Tours’, også så konsekvent understregede. Men hvad gør man så, hvis man et par årtier senere i en alder af 69 pludselig får lyst til at stå på alverdens scener igen? Indlysende: Opfinder det på alle måder paradoksale og samtidig aldeles vidunderlige begreb ’No More Tours 2’. Den gamle Black Sabbath-sanger begynder til april i Florida, runder Europa og slutter i Las Vegas til oktober. Spørgsmålet er så, om det virkelig er slut til den tid, eller om bekvemme lån fra filmbranchens uendelighedsmaskine bliver forlænget med ’No More Tours 3, 4 og 5’. Hvem ved, måske ender ’The Prince of Darkness’ med at overgå selveste Frank Sinatra på den front.

En dårlig dag for...

Justin Timberlake fik lunkne anmeldelser for sin optræden i pausen under søndagens Super Bowl, finalen i den amerikanske version af fodbold. »Det havde bare ikke musikalsk tyngde, det punch i stemmen, der skal til. Det var langtfra så enestående, som et halftimeshow kan være«, skrev Politikens Simon Lund eksempelvis. Derfor gør det kun ondt værre, at ’sølle’ 106,6 millioner tv-seere i USA fulgte det 13 minutter lange show. Det er – i hvert fald relativt betragtet – et flop i forhold til de henholdsvis 117,1 og 120,7 millioner, der fulgte Lady Gaga og Katy Perry de to foregående år. Justin Timberlake må trøste sig med, at streamingen af hans musik og salget af billetter til det kommende års koncerter gik amok, mens han underholdt på stadion i Minneapolis.