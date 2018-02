En god dag for ny hollandsk landstræner - og en dårlig dag for influenza-ramt countrylegende

En god dag for...

Ronald Koeman har fået nyt job – og hvilket. Den 54-årige hollænder er nu træner for sit hjemlands fodboldlandshold og slutter den cirkel, han begyndte at tegne for 20 år siden. Dengang tog Ronald Koeman skridtet fra en stor aktiv karriere med plads på FC Barcelonas drømmehold som højdepunkt til trænergerningen gennem jobbet som assisterende landstræner for Holland. Siden har han været i stærke klubber som Ajax, Benfica, PSV Einhoven, Valencia, Southampton og senest Everton, men aldrig skabt resultater ud over de forventelige. Det vil til gengæld være tilstrækkeligt i det nye job, for Oranje-holdet ser sig selv som et af verdens absolut bedste. Problemet er ’bare’, at kvalifikationen til det seneste EM og VM er glippet. Det må helst ikke ske igen foreløbig.

En dårlig dag for...

Willie Nelson. Den amerikanske countrylegende, er ramt af årstidens showstopper: influenzaen. Selv om han fylder 85 i april, ville Willie Nelson on the road again med koncerter over det meste af USA, men allerede i januar blev det nødvendigt for ham at aflyse optrædener på grund af sygdommen. Egentlig er veteranen ved at være rask – i hvert fald skriver magasinet Rolling Stone, at han er på fode igen og ser så sund ud »som altid« – men Willie Nelson vil alligevel på sin læges anbefaling bruge yderligere nogle uger på at komme sig og ikke mindst skåne stemmen. Derfor går de glip af hans karakteristiske stemme i byer som Macon, Biloxi og Estero, men til gengæld skulle det være ganske vist, at Willie Nelson er tilbage på scenen 5. marts i Greenville, South Carolina.